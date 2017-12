Diputados de PRD y PAN rechazan alza en pasajes

Publicidad

El aumento al precio del transporte colectivo afectará directamente al bolsillo de todos, y no está justificado, así se pronunciaron líderes del PAN Y PRD sobre el ajuste tarifario que analiza la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot).En entrevista, el coordinador de los diputados panistas, Luis Baños, dijo que su fracción parlamentaria no está de acuerdo con el aumento a cualquier costo en la movilidad de la población, porque afecta la economía de los hidalguenses.“La justificación de ellos, es que los insumos y los combustibles han elevado su costo lo cual trae como consecuencia el ajuste de tarifas. Yo creo que se tiene que buscar otros esquemas, no estamos de acuerdo. Mientras no haya aumento a los combustibles no se justifica de ninguna manera”, dijo.Por su parte, Margarita Ramos Villeda coordinadora del PRD en el Congreso local, dijo que debe contemplarse que el incremento al salario mínimo es muy pequeño y que el paulatino incremento a la canasta básica, son razones suficientes para no subir la tarifa de un servicio de uso diario en tanto existan condiciones económicas.“No puedes en tu libre albedrío hacer un aumento, cuando no se ha analizado a fondo el aumento al salario mínimo que no es sustancial. Yo creo, que por ahí estaría la justificación de algunos organismos que pretenden subir sus tarifas, pero esto no sería motivo”, aseguró.Además, recordó que ese tema compete a la Ley de Ingresos y debe ser autorizado previamente por el congreso.