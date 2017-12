Diputados del PRI Hidalgo defienden ley de seguridad interior

Publicidad

Los legisladores hidalguenses Carolina Viggiano y Alfredo Bejos votaron a favor de la Ley de Seguridad Interior criticada por diversos organismos, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).En un comunicado, el órgano advirtió que dicha ley aumenta el uso discrecional del Ejercito, en contraste, Alfredo Bejos indicó en entrevista que la legislación obliga notificar a los gobiernos estatales y municipales la incursión del Ejército en sus territorios, delimita temporalidad de los operativos así como autoridades encargadas de coordinarlos.En caso de Hidalgo, el gobernador Omar Fayad Meneses anunció en agosto que solicitaría la presencia del Ejército y de corporaciones federales para combatir a bandas de ordeñadores de ductos.La ley interior, dijo el legislador, permitiría reglamentar la presencia militar como fue solicitado por la sociedad civil en años anteriores.Durante la discusión de la ley, la priista Carolina Viggiano Austria refirió que la Cámara de Diputados debe a las.fuerzas castrenses una ley que regule su.actuación."Si no hay protocolos es muy difícil deslindar responsabilidades, poder establecer si hubo o no violación de derechos humanos", dijo.Además de reglamentar incursiones en estados como Hidalgo que solicitó la presencia del Ejército, la Ley de Seguridad Interior establece que militares podrán intervenir en manifestaciones no pacificas y cuando se violente el estado de derecho.