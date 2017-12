Un año en la congeladora reglamento para delegados

Publicidad

Las propuestas de los regidores del PRI y PAN para regular los consejos de participación ciudadana y delegados continúa atorada en comisiones a un año que fueron turnadas.El regidor panista Yuseb Yong García presentó una de estas iniciativas, luego que presidentes de comités ciudadanos de al menos 20 colonias se manifestaron contra la designación de delegados por la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán en marzo de este año.Comentó que se han logrado acuerdos en los puntos generales pero su propuesta se enfoca en los consejos mientras que la regidora priista Génesis Vázquez busca robustecer la figura del delegado.Explicó que el Artículo 115 de la Constitución dota de autonomía a los municipios, que a la vez tienen la facultad de crear sus propios reglamentos, bandos y circulares; en la designación de delegados tendrían esa facultad pero la Ley Orgánica Municipal del estado se contrapone."Si tenemos autonomía le hacemos caso a lo que dice nuestro reglamento y en la esfera municipal hay nos quedamos, si no la tenemos hacemos caso a la ley estatal".Por otro lado, el panista propuso crear comités de enlaces constituidos por un presidente, un secretario y un tesorero."No se me hace justo mientras diez personas hicieron sus campañas, fueron electos y el poder se reparte en diez personas, y en caso de no poder celebrar elecciones nombres a un delegado y una sola persona sin campaña, sin requisitos sea nombrado y tenga el mismo poder de los diez".Debido a que el reglamento continúa atorado en las comisiones de participación ciudadana, informó Francisco Carreño Romero, no ha sido turnado a Gobernación Bandos, Circulares y Reglamentos a cargo del síndico procurador, quien llamó a los regidores a apurar dicha reglamentación.