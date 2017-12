Tepetitlán con techo financiero de 50 millones

Publicidad

De acuerdo con el alcalde Rodrigo Castillo Martínez este año Tepetitlán tiene un techo financiero cercano a los 50 millones de pesos, lo que representa un incremento de casi el 600 por ciento ya que cuando recibió la administración su recurso tope era de 6.5 millones.Bajo este contexto, puntualizó que esto ha permitido mejorar los servicios de infraestructura básica ya que es de las dolencias que más tiene el municipio y sobre todo mejorar la calidad de vida de los 10 mil 932 habitantes que tiene la demarcación.Otro de los puntos que se han atacado es el combate a la delincuencia y la atención de primeros auxilios ya que si bien Tepetitlán no tiene altos índices delictivos, eso no implica que no se necesite mejorar el parque vehicular.Por lo que recordó que hace unos días se entregaron nueve vehículos para seguridad: dos corresponden a patrullas otorgadas por el gobierno, otras dos unidades fueron adquiridas con recurso propio y otras tres en comodato, además de una ambulancia y una unidad de rescate que fue reconstruida.