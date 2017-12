'Limpiarán' carreteras de negocios ilícitos

Publicidad



“Cachimba que se detecta, cachimba que se desmantela, esa es la orden que traen los elementos, no vamos a permitir en Guanajuato que haya cachimbas, y si alguien tiene alguna ubicación de alguna de ellas, les pedimos que las reporten al 088, de la oficina del Comisionado y se participará en la detención”, comentó.



“La Policía Federal en cuestión a cualquier delito está actuando al 100, en acciones de inteligencia, prevención y lo que es la flagrancia, no hay puntos rojos en específico que se determine que están establecidos, se mueven en el estado, la parte sur del estado colindante con Michoacán y Jalisco es donde se han visto los homicidios”, detalló.

Limpieza total de las carreteras federales en Guanajuato de negocios ilegales como las 'cachimbas' así como continuar con el combate a los grupos delictivos asentados en la entidad, es el trabajo que continuarán elementos de la Policía Federal.Así lo señaló el coordinador de la dependencia en Guanajuato, Miguel Ángel Simental, quien indicó que no tiene el número total de 'cachimbas' que se han cerrado durante el año, pero aseguró que continuará el trabajo de la corporación.Miguel Ángel Simental indicó que todas las cachimbas son ilegales, y donde más se han retirado son en la carretera libre de Celaya a los límites con Querétaro, siendo vital la denuncia de los ciudadanos.“Todas las cachimbas que efectúen ese tipo de actos ilícitos, como la compra-venta de hidrocarburos y la venta de drogas, todo lo que sea ilegal, para Policía Federal no hay fronteras, actuará conforme a su responsabilidad en carreteras federales, y dentro de los municipios cuando hay flagrancia para el apoyo a los Municipios”, aseguró.El coordinador de la Policía Federal en Guanajuato indicó que los 'focos rojos en tema de inseguridad no se quedan estáticos en la entidad, por lo que se continúa con el trabajo de los elementos de la corporación en coordinación con los Municipios.Miguel Ángel Simental agregó que quien tiene la certeza de si existen cárteles trabajando en Guanajuato es la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE), insistiendo en las labores de los policías federales en la entidad.“Nosotros como primer respondiente se actúa, se participa, se detienen y se presentan ante la autoridad ministerial, y ellos le dan seguimiento a la persecución del delito (...) De los que se han detenido son armas de fuego, el dron con explosivos, que fue el último caso, y quien hizo el peritaje fue la Sedena y el asunto lo trae la Procuraduría General de la República”, finalizó.