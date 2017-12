Publicidad

Quien fuera entrenador del Club León hace algún tiempo,El ex DT esmeralda fue poco querido durante su paso en el Club León, la afición no estaba de acuerdo con el entonces timonel y abandonó su cargo cuando fue solicitado para dirigir a la Selección Chilena.Pizzi tuvo altibajos y tras no poder calificar a Chile a la justa mundialista, fue cesado de su cargo.Sin embargo una nueva oportunidad llegó para Juan Antonio, pues ahora está al frente del banquillo de Arabia Saudita y será el equipo al que se enfrentará Rusia en la inauguración del Mundial.