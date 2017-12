Alcanza crisis en Venezuela al sexo

Publicidad



Yorlenis Gutiérrez, una madre de 28 años, pasó meses vagando por las farmacias en busca de una droga cuya escasez está complicando su vida sexual y la de innumerables venezolanos. En un país acotado por la escasez, este es uno de los más difíciles: la desaparición de los anticonceptivos.Cuando no pudo renovar su suministro de píldoras anticonceptivas, Gutiérrez y su esposo tomaron una decisión. La abstinencia a largo plazo estuvieron de acuerdo.Intentaron tener cuidado, pero pronto ella quedó embarazada de su segundo hijo.En Venezuela, el colapso de los precios del petróleo, junto con casi dos décadas de políticas socialistas, ha desencadenado una severa recesión y una de las tasas de inflación más altas del mundo.La gente a menudo espera horas en la fila para comprar pan. Los precios de los artículos básicos aumentan casi a diario. La escasez de medicamentos varía desde antibióticos hasta medicamentos contra el cáncer.Pero la escasez de anticonceptivos ha puesto a los venezolanos en un dilema especialmente sombrío: tener relaciones sexuales, ¿o no?En su mayor parte lo son, a veces con consecuencias nefastas.No hay estadísticas oficiales recientes. Pero los médicos venezolanos están informando aumentos en el número de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual que se suman a la profunda miseria del país.Los principales medios de comunicación publicaron artículos sobre el “método de conteo” de la anticoncepción que las mujeres pueden usar para calcular cuándo están ovulando y con probabilidad de quedar embarazadas.Un artículo en el sitio web venezolano Cactus24 ofreció “15 remedios caseros para evitar el embarazo”, que incluyen comer papaya dos veces al día y beber dos tazas de té con jengibre.Muchas mujeres venezolanas han encontrado una solución en las redes sociales, donde Facebook, Instagram y Twitter se han convertido en intercambios informales para la compra o comercialización de píldoras anticonceptivas, dispositivos intrauterinos e implantes, aunque a precios de mercado negro.Otras mujeres piden amigos y parientes para traerles anticonceptivos de fuera de Venezuela.Durante años, los anticonceptivos orales, los DIU y los condones estaban disponibles gratuitamente en muchos hospitales públicos o a través de programas gubernamentales. Pero el gobierno con poco dinero en efectivo los ha suspendido en gran medida, dejando algunas formas de anticonceptivos imposibles de encontrar y otras prohibitivamente costosas.Los anaqueles de tiendas y centros comerciales lucen vacíos debido a la crisis que ahoga a Venezuela. / Foto: The New York Times“Es difícil para los jóvenes especialmente tener acceso a ellos”, dijo Vanessa Díaz, ginecóloga del Hospital Universitario de Caracas.La escasez, según los expertos médicos, también ha impulsado un aumento en los peligrosos intentos de interrumpir los embarazos en el hogar, un hecho no sorprendente dado que el aborto es ilegal en Venezuela, excepto cuando la vida de la madre está en juego.Marissa Loretto, obstetra-ginecóloga en el Hospital de Maternidad Concepción Palacios de Caracas, dijo que recientemente trató a una mujer que había intentado inducir un aborto al introducir el perejil y el detergente en el útero.Los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual se disparan debido a la crisis que se vive en el Gobierno de Nicolás Maduro.La joven había llegado al hospital sangrando y con contracciones que finalmente causaron un aborto espontáneo. Como sucede a menudo en tales situaciones, dijo Loretto, posteriormente sufrió una infección.Funcionarios del Ministerio de Salud de Venezuela no respondieron a correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de comentarios.Durante años, la mayoría de las farmacias aquí adquirieron medicamentos a través de un sistema en el que el gobierno estableció tasas de cambio en dólares beneficiosas para la importación de medicamentos fabricados en el extranjero.Pero ese sistema se ha roto al menos parcialmente, lo que significa que las farmacias tienen pocos anticonceptivos para vender y, a menudo, cobran cientos de veces el precio normal por ellos. En general, las existencias de anticonceptivos orales han caído hasta en un 90% desde 2015, según la Federación Farmacéutica Venezolana.En una tarde reciente en el centro de Caracas, una farmacia dijo que no había recibido píldoras anticonceptivas en más de un año.A dos cuadras de distancia, en otra farmacia, una clienta de veintitantos años que buscaba pastillas le dijo: “Solo tenemos las importadas”, lo que implica que se venderían a un precio de mercado negro. El gerente le ofreció un paquete único de 21 píldoras por 120 mil bolívares. Eso es alrededor de tres dólares, equivalente a un tercio del salario mínimo mensual de Venezuela.“Son caros, pero los necesito”, dijo la joven cliente, comprándolos de todos modos. Ella se negó a dar su nombre antes de huir.Mientras tanto, muchos preservativos de marca han desaparecido de los estantes de las tiendas. Pero las marcas más baratas que toman su lugar todavía se importan, y por lo tanto siguen siendo inaccesibles para muchos. Un paquete de tres ahora puede costar varios días de salario mínimo.En la sociedad machista de Venezuela, muchos hombres se niegan a usar condones de todos modos. Pero ahora que cuestan más, dicen los expertos, los índices de sexo sin protección empeoran.Las marcas más baratas también pueden ser poco confiables. Hace unos meses, Andrés Rodríguez, de 28 años, dijo que se dirigía a la casa de su novia cuando se detuvo para comprar un paquete de condones. Todo lo que pudo encontrar fue una marca de la que nunca había oído hablar.“Los compré de todos modos. Tenía prisa”, dijo. Durante el sexo, dijo, el condón se rompió, aunque su novia no quedó embarazada.Los médicos culpan a la situación de un aumento preocupante en los casos de VIH y las enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, la sífilis y el herpes.María Eugenia Landaeta, jefa de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Caracas, dijo que el número de pacientes con VIH que reciben tratamiento ha aumentado a 5 mil 600 este año, frente a los tres mil en 2014.Díaz, el ginecólogo del Hospital Universitario de Caracas, dijo que el número de pacientes con ETS que ella está viendo se ha disparado.“En mi práctica privada, de cada 10 pacientes, cinco o seis ahora tienen una ETS”, dijo. “Hace dos años eran solo dos o tres”.Para empeorar las cosas, la escasez de medicamentos es tan grave que los médicos a menudo carecen de lo que necesitan para tratar a los pacientes con ETS.Tres personas se dedican a la pepena en un basurero en Morón, en el estado de Carabobo. / Foto: The New York Times“Algo tan simple como la penicilina, el antibiótico más barato del mundo, no se puede encontrar en el país”, dijo Moraima Hernández, epidemióloga del Hospital de Maternidad Concepción Palacios.En Venezuela, el control de la natalidad por lo general queda en manos de la mujer, y hoy en día, para muchos, eso significa el mercado negro o nada. Después de pasar meses con acceso esporádico a píldoras anticonceptivas, Lorena Méndez, una economista de 24 años, decidió que ya no podía correr el riesgo de quedar embarazada. Ella utilizó Instagram para rastrear a un distribuidor del mercado negro de implantes de etonogestrel, varillas insertadas en el brazo que liberan una hormona anticonceptiva.El dispositivo puede funcionar por hasta tres años. Méndez pagó 600 mil bolívares por uno, 300 veces la tasa oficial subsidiada.“Fue extremadamente caro. No muchas personas tienen acceso a él”, dijo. “Pero valió la pena. Ahora tengo paz mental”.