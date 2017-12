PRI-PVEM, ruptura

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hoy tempranito está convocado el Consejo Estatal del Partido Verde para consumar lo que tenían rato cocinando: que van solos, sin el PRI, por la gubernatura, las 46 alcaldías y las 22 diputaciones locales.El dirigente estatal del PVEM, Sergio Contreras, y la lideresa histórica del tucán que hoy pelea por la dirigencia nacional, Beatriz Manrique, ya tienen el aval de su Comité Nacional para cortar con el PRI.Ya tienen perfilado a su candidato a gobernador, el celayense Felipe Arturo Camarena. En el PRI están confiados que un dedazo nacional recomponga esa alianza, pero parece que el Verde no está jugando.En el Verde juran que ya no hay reversa. Hoy su Consejo Político Estatal votará ir solos a todos los cargos de elección popular en lo local por dos simples y sencillas razones: en los números de votos aún en su peor escenario siempre les dará más ir solos que con el PRI, pero además lo que ganan es fortalecer la identidad del partido porque la costumbre de ir como acompañantes sí que los desdibuja.En lo federal seguramente el PVEM irá con el PRI y así será con las candidaturas al Senado y a las diputaciones federales, pero en todo lo que se juegan en lo local el líder estatal, Sergio Contreras, y su ascendiente Beatriz Manrique, ya tienen el visto bueno de su dirigencia nacional para ir solitos.Ahí es donde los cálculos del PRI pueden fallar, dejaron correr los tiempos sin acercarse al PVEM, y confiados todavía están, porque así ha sido siempre, que la línea de sus comités nacionales hará que vayan juntos al menos para la gubernatura y de forma parcial en ayuntamientos y diputaciones. En el Verde aseguran que no es un amague sino un hecho: no quieren al Revolucionario para nada. Punto.A la gubernatura no tienen simpatía por la opción de Gerardo Sánchez, Miguel Ángel Chico no les entusiasma, y, si bien la de José Luis Romero les parece atractiva, no se la piensan jugar con ninguno de ellos. Ya probaron que no les fue bien con un buen candidato como fue Juani Torres Landa en 2012, en parte porque no hubo manera de que hiciera campaña en los 15 municipios donde iba el Verde solo.Al dirigente estatal y regidor leonés, Sergio Contreras, tampoco ya nadie lo baja de la candidatura a Alcalde (para eso pedirá licencia durante la campaña a los dos encargos que ahora tiene). La moneda está en la cancha del PRI: ¿ante la falta de perfiles serán ellos los que se sumen a la campaña del Verde?, y, de definirlo así, faltará saber si los del tucán quieren esa coalición o de plano se la juegan mejor solos.El gobernador Moguel Márquez nunca puso la mira en serio en ir por Los Pinos, pero aún así no deja de soñar en un premio de rebote a ese u otro encargo de carácter nacional. Ayer lo repitió en entrevista a la prensa local: “Yo, sí se da la coyuntura estoy allá, y si no cierro mi gobierno, mi trinchera”. Mmm...El delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre Vizzuet, convoca hoy a los medios de comunicación para anunciar que deja la chamba para ir tras la candidatura del PRI a la gubernatura. Todavía no hay convocatoria para la asamblea de delegados en la que elegirán a “su gallo” pero el hijo del depuesto exgobernador, Ramón Aguirre, quiere enviar señales de que va en serio en su aspiración.En lo nacional su jefe, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, apechugó el dedazo a favor de Pepe Meade, se sumó a la cargada y continuará en su encargo muy seguramente hasta terminar el sexenio. En lo local Javier ya avisó a sus superiores que no va a esperar la línea para ir a levantar la mano a otro. Quiere aprovechar que en Guanajuato la moneda todavía está en el aire para encartarse en la baraja.Javier ha aprovechado el foro desde la Delegación de la Segob para posicionarse en el círculo rojo, desde siempre con la aspiración de lograr la candidatura, jura y perjura que no quiere un reintegro. En la estructura al interior del tricolor sabe que le llevan ventaja los senadores Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico, y en lo exterior gana terreno el perfil de José Luis Romero Hicks. Pero no se la juega.Su salida se dará en los siguientes días y en su relevo enviarán un funcionario de oficinas centrales. Por lo pronto Javier estará como representante de la Presidencia de la República en el informe de Miguel Ángel Chico este sábado en León. Hace unos días al del otro aspirante, Gerardo Sánchez, no asistió.En el Congreso nuestros diputados de las comisiones unidas de Hacienda y Fiscalización y Gobernación y Puntos Constitucionales no se pudieron poner de acuerdo para algo tan simple como la metodología para el análisis del Paquete Fiscal 2018 que presentó el Ejecutivo el 24 de noviembre.El bloque panista rechazó la petición tricolor de ampliar cuatro días el análisis del Paquete Fiscal que para que lo revisaran más a detalle. Los del PRI pedían que la votación de los ingresos y egresos para el Estado de Guanajuato en 2018 fuera el 19 de diciembre, pero la mayoría aprobó que terminen el 15.Para el PAN no hay necesidad de esos cuatro días más porque la iniciativa la tienen desde el 24 de noviembre y se supone que ya los 36 legisladores debieran de estarla revisando, se supone repito. Además de que el periodo de precampañas a la gubernatura arrancan por Ley el 14 de diciembre y no quieren que se contamine la discusión (aunque en el PAN habrá una designación y no batalla interna).Nada le quitaba al PAN ampliar el análisis cuatro días más, eso es cierto, para un tema tan importante y tan complejo como un presupuesto de 81 mil millones de pesos siempre será bueno tener más tiempo. Aunque, siendo sinceros, así tuviera el día 30 horas pues la gran mayoría ni se ocuparía de revisarlo.El Gobierno del Estado presentará el miércoles una propuesta ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para la cesión del Centro Paralímpico Nacional, ubicado en Irapuato, y así rehabilitarlo luego de permanecer desde 2012 como “elefante blanco”.“Voy a hacer la propuesta al titular de la Conade (Alfredo Castillo) para que nos deje el Paralímpico y el Estado se haga cargo”, señaló Miguel Márquez en su mensaje durante el informe anual del titular del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, José Ricardo Narváez.