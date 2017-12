Publicidad



“Ellos viven la etapa de la pubertad, cambios físicos y enfermarse de esto es un mayor problema. Nosotros llevamos una acción combinada entre especialistas de pediatría y del área de adultos para ofrecerles la atención que requieren y se les apoya también en el área de psicología”, informó Juan Luis Mosqueda Gómez, infectológo de la Secretaría de Salud de Guanajuato y director del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits).



“Afecta a todos y por eso nos interesa no hacer una referencia de edad, nos interesa informar que el factor de riesgo es tener actividad sexual. Toda persona que tenga actividad sexual así sea un adolescente, adulto joven o mayor tiene riesgo de enfermarse”, subrayó.



“Hoy los tratamientos para el VIH son fáciles de tomar, potentes y sin costo. Los tratamientos han mejorado mucho, actualmente el que más utilizamos consiste en tomar una sola tableta al día y con eso es suficiente para mantener bien controlada la enfermedad, cuando antes se tenían que tomar hasta 20 pastillas diarias”, afirmó Juan Luis Mosqueda.



“Es un centro ambulatorio para la atención y prevención del sida e infecciones de transmisión sexual, se brinda consulta médica, de psicología, nutrición, y además se hacen las pruebas de laboratorio que requieren los pacientes y se les proveen los medicamentos necesarios, y todo esto de forma totalmente gratuita”, señaló el doctor Mosqueda Gómez.



“La gente siempre pregunta ¿cuáles son los síntomas para hacerme una prueba? Y lo que pasa es que puedes tener VIH durante cinco, seis o siete años y no tener ningún síntoma, y cuando alguien ya tiene un síntoma es porque la enfermedad ya está muy avanzada”, relató el médico.



“Con un piquetito en el dedo se toma una muestra de sangre y en cinco minutos se obtiene un resultado de la prueba, es importante destacar que las pruebas son voluntarias, confidenciales y gratuitas”.



“En la entidad tenemos controlados al 92% de nuestros pacientes, lo que nos coloca en el primer lugar nacional en control virológico de pacientes con el VIH, superando de esta manera la media nacional del 85%”.



“La gente suele culpar a la persona que tiene VIH, dice ‘se lo buscó, se lo merece’... cosas como esas, y eso debemos erradicarlo. Más que una cuestión de maldad, es ignorancia; la gente rechaza porque tiene miedo a que se pueda infectar y el virus no se contagia por saludar, dar un beso o convivir”, expresó el especialista.



“Fue una etapa difícil porque yo había pasado una ruptura con mi pareja y fue cuando me enteré de que tengo VIH. Me fui a hacer la prueba que salió positiva y sí fue muy difícil porque en ese momento yo me sentí muy solo.



“Al principio me decían que iba a tener molestias con el medicamento pero la verdad es que no, todo fue más positivo que negativo. Por desgracia está muy satanizado el tema y yo los invito a que pierdan ese miedo porque es mejor atenderse a tiempo a tener después una enfermedad muy avanzada”.



“Me di cuenta de que mi vida sigue siendo normal, claro que ahora con un tratamiento y el uso responsable de éste. Mis actividades de trabajo, familia, relación y ejercicio son normales, lo único diferente es que tengo que tomar una pastilla en la noche antes de dormir y esto se puede decir que mantiene en orden al virus”.



“Es algo que me tocó, un complemento de mi vida y que tengo que sobrellevar de la forma más responsable posible, pero no es algo que me defina”, expresó.



“Me detectaron un tuberculoma en la cabeza y fue cuando también me detectaron el VIH, en un inicio duré como un mes internada. Más adelante falleció mi esposo por sida, él no se quiso atender... me casé otra vez y me embaracé, mi bebé ahorita ya tiene dos años y no está infectado”, dijo la joven.



“Todos somos iguales, no nos discriminen, tenemos derecho a que nos acepten en cualquier ámbito de la sociedad”, exhortó.

