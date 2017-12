Defiende Fox a dreamers por ser híbridos

Publicidad



"A medida que crecen, estudian, crean negocios e intercambian ideas, ayudan a fortalecer un mundo globalizado donde las culturas se mezclan", expresó al asegurar que los dreamers respaldan un nuevo tipo de ciudadanía y democracia pues no se conforman sólo con votar, protestan cuando creen que están siendo tratados injustamente y se esfuerzan por un crecimiento económico autosostenido.



"Cualquiera que haya liderado una nación, yo incluido, entiende la prioridad de mantener seguros a los ciudadanos", dijo, asegurando que la respuesta no es castigar a los hombres y mujeres cuya admiración y dedicación a un país ha servido como catalizador para su arduo trabajo y éxito.



"Los dreamers han seguido adquiriendo educación, carreras y comunidades; no están tratando de dañar a su país de adopción, sino todo lo contrario, asegura el mexicano", señaló.



"El daño potencial a cientos de miles de vidas es incuantificable, y la ventaja es inexistente. Este cambio castigaría a las personas que tanto deseaban vivir en un país, que arriesgaban todo lo que tenían que llegar allí.

"Negar a los refugiados y a quienes buscan asilo las oportunidades que muchos de nuestros países están equipados para proporcionarles es innecesariamente cruel y, como en el caso de DACA, sólo sirve para herir a los más vulnerables".

