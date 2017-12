Profeco alerta a quienes tienen una Toyota Sienna

Publicidad

"En caso de que esta condición se presentara, la palanca de cambios podría salirse de la posición 'Parking' sin presionar el pedal del freno. Si esto llegara a ocurrir cuando el freno de estacionamiento no está activo, podría provocar que el vehículo se desplace, lo que podría aumentar el riesgo de un accidente", explica la alerta emitida por la Profeco y la empresa.



"Cuando el remedio esté disponible, Toyota enviará una notificación al consumidor propietario por correo para que realicen una cita con su distribuidor autorizado para reemplazar el conjunto del solenoide de bloqueo de cambio, eliminar material lubricante (grasa)", detalla el documento.



"Conforme a un estudio realizado en Estados Unidos, se determinó la posible presencia en este producto de la bacteria Pseudomonas aeuroginosa, que representa un riesgo mínimo para los consumidores sanos, pero podría ser mayor para aquellos que tengan su sistema inmunológico debilitado", indicó la Procuraduría en un comunicado.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que en losLa Profeco publicó la alerta 71 y, en coordinación con la marca, lanzó un llamado a revisión.La Procuraduría emite una alerta cuando un producto pone en riesgo la salud o integridad física de las personas.La compañía indicó que actualmente está trabajando en el remedio para esta condición.La comprobación y, en su caso, los trabajos de reparación requeridos, son gratuitos y no generan ningún costo para el consumidor.Sin embargo, hasta que el remedio está disponible, Toyota de México sugirió a los usuarios que, al estacionar el vehículo, apliquen siempre el freno de estacionamiento.También recomendó, después de arrancar el motor, pisar siempre el pedal del freno antes de pasar a la posición 'P', no intentar forzar la palanca de cambio fuera de la posición 'P', tener cuidado de no dañar la palanca de cambios si se está moviendo entre los asientos delanteros del conductor y del pasajero y no dejar a los niños desatendidos en el vehículo donde puedan acceder a la palanca de cambios.Por otra parte, mediante la alerta 72, la Profeco dio a conocer que la marca Benefit decidió retirar del mercado de manera voluntaria el gel para cejas Gimme Brow por posible presencia de una bacteria.La institución dio a conocer que fueron 53 mil 301 los productos afectados, de los que ya fueron resguardados y no comercializados 28 mil 001, pero hay todavía 25 mil 301 pendientes de retirar.