Molesta a ciudadanos la preferencia que dicen se otorga a familiares de un regidor, o a éste mismo, para reservar estacionamiento en una de las calles más concurridas de San Francisco del Rincón.La situación se ha presentado sobre la calle Hidalgo, entre las calles Obregón y Madero, en la Zona Centro de la ciudad, en donde a decir de los vecinos, se ha reservado espacio para al menos tres estacionamientos que son propiedad de la familia del regidor Antonio Marún.Desde la semana pasada, se observó que el personal de vialidad estaba marcando los “cajones” para estacionamiento, esto para cubrir lo que aparentemente son dos cocheras y un local que sirve como almacén.“No creo que sea una acción que se justifique, así se trate de quien se trate, lo de los discapacitados se entiende y ahí es válido, pero solo porque cuentan con las influencias, no es posible; nunca te puedes parar a pagar la luz”, señaló Omar, quien paga su recibo de luz en el cajero que se encuentra en esta calle.La inconformidad no es solo de los habitantes de esta parte de la calle, sino de aquellos que buscan estacionamiento sobre la misma, ya que a lo largo de este tramo se observa que existe permiso de las autoridades para que se reserven los lugares.Esto tomando en cuenta no solo los cajones que ya fueron pintados para reservar el espacio, y que no obedecen a una situación que favorezca a personas con discapacidad, como en otros casos.Además, dicen, que se colocan vehículos a la venta que también ocupan espacio y que se desconoce si tienen los permisos para ocupar el lugar en la vía pública.En este tramo existen varios comercios, quienes también dijeron que requieren de lugar para que sus clientes se estacionen.“Pues el beneficio no es parejo, y todos quisiéramos tener la oportunidad de reservar lugar para que nuestros clientes pueden comprar, y no que estén buscando un estacionamiento público y terminen comprando en otra parte porque aquí nunca hay lugar”, señaló una de las comerciantes.Y en la misma calle, justo frente a las propiedades en donde se reservó con línea amarilla el estacionamiento, se encuentra una cabina para efectuar pagos de