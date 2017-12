Pone ‘sabor’ a su proyecto

Lo que comenzó como un proyecto universitario ahora se ha convertido en realidad para Alejandro Muñoz Almaguer, joven emprendedor egresado de la Universidad de León.

Mientras estudió la licenciatura en Comunicación, participó en una Feria del Producto, como parte de una de sus materias. En esta actividad, en conjunto con algunos compañeros, desarrolló una empresa bajo el concepto de bebidas frías.

En esa ocasión ofrecieron frappés de sabor fresa, cajeta, pepino y guayaba con el objetivo de dividirlos en categoría de color.

"Me acuerdo que durante la presentación del trabajo, mientras la gente visitaba todos los stands, el nuestro tenía fila con la intención de probar los productos y se escuchaban comentarios como ‘están muy ricos, deberían ponerse afuera de la Uni’. De ahí me prendió la curiosidad o la espinita y dije bueno y ¿por qué no?".

En aquel tiempo, como estudiante no contaba con el suficiente dinero para lograrlo, pero las ganas por emprender su negocio propio lo llevaron a ahorrar durante siete años el suficiente capital para llevarlo a cabo.

Es así como nace "Frappé & Smoothie House", negocio con el cual ya lleva poco más de dos años y cuenta con dos sucursales en la ciudad.

"Es una empresa diferente porque el proyecto ya existe en muchos lados, pero no el concepto como tal porque este tipo de negocios es el que en otros países se conoce como smoothie bar, y aquí en México no está tan desarrollado porque siempre se ubica más como cafetería".

Se asoció con Jesús Martínez Sánchez, un amigo que conoce desde hace 15 años y quien creyó en su proyecto.

"Cuando vio cómo empecé a desarrollar la idea del negocio, lo que planeaba hacer, le gustó mucho y se acercó a mí y me dijo que él tenía cierto capital y que le interesaba mi idea y me propuso que nos asociáramos y le dije que sí".

Uno de los primeros paradigmas que tuvo que romper para que funcionara fue que el negocio no iba a ser como lo tenía pensado sino más bien como la gente lo fuera pidiendo.

"Al principio quería crear un concepto como el que te platiqué de los somoothies bar porque en otros países son un éxito, pero por ejemplo aquí te enfrentas a un mercado que es muy garnachero, muy dulcero, como todo consumidor mexicano".

Como en todos los negocios, el primer año le resultó difícil pues arrancaron en octubre del 2015, temporada donde empieza a hacer frío y la venta fue baja, pero no se desanimó y comenzó a vender bebidas calientes para satisfacer a los clientes.

"El primer año fue difícil, pero empezamos a ver que sí tenía potencial porque la gente nos empezaba a buscar, a recomendar entre familiares y amigos, comenzamos en una época difícil porque noviembre y diciembre son los meses de venta más baja por el tipo de producto que es, pero tratamos de sacar productos diferentes para que la gente no deje de venir esta temporada.

En la actualidad, además de la gran variedad de sabores que ofrece en las bebidas, vende bagels y crepas.

"Trato de vender sabores que en muchos lugares no, como el de kiwi, magnum, gansito, pingüino, chocorroles, pero también hay sabores convencionales".

"Una de mis intenciones era vender productos naturales en este caso la fruta, eso le agrega un plus no nada más de sabor sino en cuanto a nutrición se refiere porque se convierten en bebidas saludables por la combinación de fruta natural y endulzante natural que no tiene calorías", agregó.

Él mismo diseño el logo donde utilizó únicamente tipografía "Fra&Smoo", pues considera que no pasan de moda y las palabras en inglés siempre se conservan por ser un idioma universal

"Me di cuenta las letras nunca cambian de moda, un dibujo a veces sí puede irse modificando con el paso del tiempo, ahora regresan algunos logos antiguos porque está de moda lo retro, pero las letras nunca pierden la temporalidad".

Algo que caracteriza a las sucursales son los murales ilustrados a mano que lucen como decoración, están hechos por el diseñador Jorge Roa, proyectan diversidad, alegría, variedad y sabor.

Haber logrado esto para él significa una gran satisfacción tanto personal como profesional.

"Me motivó mucho el emprender, el hacer algo propio, para mí ha sido una satisfacción muy grande que en siete años yo pude pasar de ser un empleado a ser un empresario, tener dos sucursales y seguir adelante. Generar empleos es algo que me llena de satisfacción y sobre todo cuando escuchas que la gente se va satisfecha, que le gusta y que recomiendan".

Su familia también ha sido parte de este logro, lo han apoyado incondicionalmente, aunque en un principio no sabían qué iba a pasar.

"Al ver que iba a arriesgar mis ahorros de siete años en una idea que ni ellos mismos comprendían bien, les parecía muy arriesgado, ahora que ya en que es una realidad obviamente están muy contentos y apoyan en consumir y recomendar con la demás gente".

Alejandro invita a los jóvenes que quieren iniciar con algún proyecto a que se esfuercen cada día por conseguirlo y no se desanimen.

"Nunca descarten las ideas que surjan, por más locas que parezcan, si trabajan en ellas, si las pulen pueden algún día crear sus propias empresas que es algo que necesita el País para romper con los monopolios".

FRASE

›› Mucha gente cree que es muy fácil, lo ven con el símbolo de pesos, creen que se gana mucho dinero desde que se inicia, pero es estar reinvirtiendo hasta verlo crecer, si no te quieres quedar en la etapa inicial te tienes que quedar sin ver aparentemente los frutos del negocio que se verán más adelante

‹‹

AL DETALLE

A él le gusta leer y en un futuro le gustaría escribir novelas de ficción o de terror y escribir guiones para cine u obras de teatro.

Ganó un concurso de diseño del logo conmemorativo de los 10 años de Starbucks en México.

Sus planes a corto y largo plazo son tener más sucursales dentro y fuera del País.