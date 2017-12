Empieza 'batalla' por la 'gas'

Publicidad

En días pasados se aprobó la liberación de precios de la gasolina y diésel, por lo que diversas gaseras ya han empezado a modificar sus precios.En un recorrido de AM por diversas estaciones de servicio de la ciudad se notó que ya algunos precios han cambiado, diferencia de centavos pero ya ha empezado la compra-venta de manera “libre”.En la única gasolinera marca Shell de la ciudad, el precio de la gasolina regular es de 16.26 pesos y la V power (Marca premium) está en 17.97.En la estación multiservicios Celaya (Álamos) la gasolina verde está en 16.26 y la roja en 17.91. Aquí Gerardo, un usuario, comento: “Esta bien, así la competencia crece. Hemos visto que ya varias tienen precios y vamos buscando a dónde ir, pero lo más importante es que sean litros completos, si no qué chiste tiene”.En la estación Clouthier, la verde oscila en 16.26 y roja en 17.97 siendo parecido el costo. Aquí un taxista señaló que si sube o baja no es tan importante. “Lo que uno busca es que sean litros correctos, claro que si afecta el precio, pero entre litros correctos es mejor”.En la estación de Grupo Tepeyac la verde está en 16.30 y la roja en 18.03; más cara hasta el momento. Aquí los trabajadores comentaron que a ellos no les habían dicho nada del cambio, que los precios los mandan los directores y ellos no pueden hacer nada.En la gasolinera de Los Naranjos, el precio es de 16.31 y 18.03 en verde y roja respectivamente. Aquí el despachador externó que en días pasados si había mucha gente, que muchos llegaban a llenar su tanque y que ayer era menos la gente que se acercaba; respecto a los precios dijo que no sabía y que los encargados tenían la decisión.