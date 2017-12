Meten tubería sin avisar a vecinos

Publicidad

Vecinos de la calle Leandro Valle del Barrio de Santiaguito, se quejaron de las obras en la zona, luego de que nunca les avisaron que abrirían afuera de sus casas para colocar un tubo para el agua.A principios de la semana, al lugar llegaron varios trabajadores de una empresa que fue contratada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) para colocar un tubo de agua.Los habitantes señalaron que no los tomaron en cuenta para tomar sus previsiones e incluso ya hubo el accidente de una persona que se cayó en una de las zanjas que abrieron desde que inició la semana.“El miércoles por la noche una señora que iba a pasar a su casa no alcanzó a cruzar y se resbaló, cayó sentada pero si se lastimó, como quiera uno puede dar el brinco, pero a la gente más grande se le dificulta y una caída a esa edad ya es muy peligrosa”, comentó la señora Guadalupe.Vecinos manifestaron que no están en contra de las obras, pues son para su beneficio, pero si están en desacuerdo de que no les hayan avisado con días de anticipación para poder prevenir y tomar las medidas correspondientes.Señalaron que después de que abrieron la banqueta en el exterior de sus casas, la mayoría tuvo que conseguir un pedazo de tabla para poder pasar la zanja de medio metro de altura que tienen al salir de sus domicilios.“No nos dicen siquiera para cuando van a terminar, el pasado martes yo me salí de mi casa por la tarde para ir a un rosario, cuando regresé ya estaba abierta la entrada de mi casa, nunca supe que iban a hacer hasta que el otro día le pregunte a uno de los trabajadores”, refirió otra vecina de la calle.Los habitantes comentaron que antes de comenzar a hacer otras obras en la calle, primero deberían de terminar el tramo que va de Aztecas hacía Mariano Jiménez, pues todavía hay residuos de tierra en las banquetas.