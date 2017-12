Obra aún tiene unos ‘detallitos’

Publicidad

En declaraciones recientes, el director de Obras Públicas, Enrique Miranda y el alcalde Ramón Lemus señalaron que las obras del Eje Norponiente y la Glorieta Fundadores están casi listas, por lo que AM realizó un recorrido para saber de su progreso y posible conclusión.Con aproximadamente 5 meses de retraso, las obras del Eje Norponiente ya casi están concluidas; empezando desde la Avenida Tecnológico es el tramo con más retraso y con más detalles.A la altura de la Avenida Tecnológico hasta el hotel Windham Garden no se ha hecho trabajo alguno.Donde está la plaza “Factoría” hasta la Avenida Las Torres, en el carril de baja velocidad ya comenzaron los trabajos, pero aún son notables los bordos que hay entre carriles, mismos que son reprochados por usuarios en redes sociales.De Avenida Las Torres hasta Avenida El Sauz, en las ciclovías aún hay escombros y no se puede pasar por el camino.A partir de El Sauz hasta Torres Landa, en la colonia Los Pinos no se han hecho trabajos y hay varios montículos de escombro por todos lados.Siguiendo del Camino a San José de Guanajuato hasta el Hospital General, algunos árboles están tirados, hay escombro y señaléticas de trabajos destruidos.Entre cruces de avenidas y calles faltan trabajos de limpieza, tierra y polvo se levanta al paso de automovilistas, ciclistas y peatones.