Proponen estrategia contra inseguridad... los ignoran

El Consejo de Seguridad Ciudadano propuso mesas de trabajos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la creación de estrategias contra la inseguridad, sin embargo no fueron tomados en cuenta, afirmó su presidente Armando Montiel Sánchez.“Nuestra propuesta era crear mesas conjuntas con la sociedad para crear una verdadera estrategia y focalizar los problemas del municipio para que juntos, sociedad y gobierno, en una forma de participación responsable podamos apoyar”, afirmó.Montiel Sánchez, detalló que tuvo una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González para exponerle sobre la importancia de una estrategia y evitar cambiarla cada que haya un relevo en la dependencia, no obstante el mando en seguridad solo presumió de tener una basta experiencia.“Me dio su experiencia laboral pero fui muy claro con él, ni con toda tu experiencia mientras que no haya un gobierno comprometido con la Secretaría y una institución sólida y fuerte, tu experiencia no importa”, señaló.Al cuestionarlo si fue invitado a participar en el recién creado Observatorio Ciudadano, Montiel Sánchez negó esta situación afirmando que solo lo hicieron “entre amigos donde no se puede hablar directamente con la verdad ya que le incomoda a muchos”.“Tener una policía con el menos del 40% de su planilla orgánica no merece ser llamada así ya que no hay una estrategia clara en seguridad.“Tenemos a un director de policía que puras excusas a dado cuando tenemos más de 200 plazas por cubrir, tenemos policías sin un seguro de vida, problemas para su capacitación y aumentar su compromiso, con pésimas prestaciones y con esto cómo queremos que velen por nuestra seguridad”, opinó.Finalmente el ex capitán del Ejército Mexicano, afirmó también que la estrategia de la instalación de una Brigada Militar en Irapuato que propiciará la llegada de más de 3 mil elementos al Estado será “vendida” como una estrategia electoral.