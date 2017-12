Sanción por retrasos en el Eje será ¡del 1%!

Publicidad

La empresa que trabaja la obra en el eje Manuel J. Clouthier recibirá una sanción del 1 % por mes de retraso.Pero no del total del costo de la obra que fue de más de 23 millones de pesos, en el tramo de la avenida Salvador Ortega a Tecnológico, sino de 13 %, que es lo que le resta pagar al Municipio a la constructora.Dicha cifra es de alrededor de tres millones de pesos, y la empresa que se ha retrasado es Sistema, Autotransporte, Maquinaria y Construcción, representada por Lorena Balderas Carrillo.El titular de la dirección de Obras Públicas del Municipio, Enrique Miranda Carrera, señaló que la sanción aún no se ha calculado pero reconoció que con un 1 % de sanción por mes, se le cobraría cerca de 30 mil pesos por mes de retraso.“Todavía no se ha terminado de calcular porque no se han cerrado números. Si acá ya no cobran, no podemos aplicarle sanción. Necesitamos que cobren para aplicarles la sanción, necesitamos ver la sanción y ver lo que está cobrando para determinar el plazo y porcentaje.“Es sobre lo que falta por ejecutar. De acuerdo a lo que falta es el 1 %, pero no en total, sino por mes. Es de acuerdo a la ley, no se puede omitir”, comentó el funcionario”, comentó.La obra cumple cinco meses de retraso, toda vez que estaba pactado terminarse a finales de julio.Agregó que los retrasos en la obra de la Glorieta Fundadores, que también está retrasada y la lleva a cabo la empresa, Mueve Tierra, representada por Toribio Balderas Carrillo, hermano de Lorena Balderas Carrillo, se le ha cobrado 200 mil pesos de sanción, por la obra de también más de 20 millones de pesos.“Ahorita en la glorieta ya van más de 200 mil pesos de sanciones, es porque el avance de cobro no estaba detenido, puede cobrar hasta el 90 % de lo que tiene ejecutado”, comentó.