Una vez más, nos están vendiendo la idea, de qué en esta ocasión, se librará la madre de todas las batallas, con la elección en el año de 2018, del nuevo presidente de la república. De lo que estoy seguro, es que habrá una lucha sin cuartel, por lograr el ansiado puesto, entre los diferentes participantes. Lo que se veía venir sucedió. El PRI logró sacar entre sus fichas, a quien mejor lo puede representar según ellos, en la persona de José Antonio Meade, facilitándole el trabajo, al determinar que un no militante, podría ser candidato, que es un cambio muy trascedente. Tiene como banderas principales además de su preparación técnica que es indiscutible, la honestidad, la austeridad y una lucha sin medida, anti corrupción. Tiene muchos factores en contra, como son el haber participado en la administración más corrupta del que se tenga historia, pues son muchos los actos que hacen calificarla así, a los que no me voy a referir, por ser ampliamente conocidos por todos. Además, entre otras cosas, es precandidato y más adelante será candidato del PRI, partido que se encuentra en un total descrédito, por las numerosas afrentas en contra del pueblo de México, infringidas de manera especial por el robo descarado de sus próceres, entre ellos los gobernadores del estado y por la impunidad prevaleciente. Otro factor en contra, es que no es un gran orador, que nos tenga acostumbrados a gran lustre en sus diferentes discursos, lo que implica una falta de carisma de su persona. Denisse Dreser, en un artículo publicado por el periódico Reforma recientemente, mencionó varios factores en contra, que probablemente, no se hayan tomado en cuenta de manera conveniente. Meade es un priista, más esencial, sin credencial que lo acredite como tal, pero al fin y al cabo un priista más. Lleva a cabo a ultranza, las indicaciones de su presidente, aunque vayan en contra de su formación como economista, porque entre otras cosas, ha ocultado la magnitud de la deuda adquirida por el país, lo que no se había visto en muchos sexenios. Asimismo, no ha hecho referencia a los enormes despilfarros hechos por el gobierno federal, en el gasto público, lo que es fácilmente comprobable y mucho de ello, se ha gastado con fines políticos y electorales y que se presta a la manipulación de cifras, con tal de que su presidente, parezca mejor de lo que realmente es, lo que no se pone en duda. Una de las estrategias seguidas por el PRI, es buscar la división de los diferentes partidos y considero que lo ha logrado, pues la salida de Margarita Zavala del PAN, no es una cuestión menor o que no deba ser tomada en cuenta y restará varios puntos al PAN en la elección que se aproxima. Está el Frente ciudadano, formado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que aún a estas fechas no ha definido entre otras cosas, a quien será el candidato a la presidencia de la república, que encabece la lucha, si es que prevalece dicha unión de los partidos mencionados. Hubo una carta firmada por militantes de los tres partidos, en donde solicitan que el método de elección que debe elegir el Frente, debe ser a base de entrevistas, debates y encuestas. Carta firmada por Carlos Medina Placencia, Carlos Arce Macías, Fernando Belauzarán, Fernando Zamora, entre otros. Las entrevistas. se propone sean ante un comité ciudadano de especialistas, seleccionado por los precandidatos y por los partidos políticos. Para los debates, que serán calificados por un grupo apropiado, se proponen tres contiendas entre los postulantes. En cuanto a las encuestas, deben ser muestreadas al final de los debates. En pocas palabras, piden que no se elija candidato mediante el dedazo, como probablemente se pretenda hacer y que no sea necesariamente Anaya el candidato. Estamos al pendiente del nombramiento del candidato por este frente o por los partidos que lo integran, deseando sean atinados como lo fue el PRI. Por último, está Andrés Manuel López Obrador, quien actualmente encabeza las encuestas, a quien ya le salió lo Tabasqueño, al descalificar con adjetivos al virtual candidato del PRI y que no abonan en nada al verdadero debate, que es lo que está esperado la ciudadanía. Este personaje conocido como AMLO, ya ha sido candidato a la presidencia de la república por dos ocasiones y busca una tercera oportunidad, con su discurso populista y simplón, que ofrece muchas soluciones, pero pocas cosas para lograrlas. Coincido con Meade, en cuanto a que elegir a AMLO, es dar un salto al vacío. En los casos aludidos, espero se tomen en cuenta a la hora de votar las cuestiones negativas señaladas. De momento, sigue la incógnita, de quien será el próximo presidente de la república.