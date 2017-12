Años e impulso cívico, perdidos…

Publicidad

La transición democrática, por la que muchos desde la sociedad peleamos en diferentes frentes, está en punto muerto hace bastante tiempo. Todo el esfuerzo de una generación perdida…Así, el afán y entusiasmo democratizador de toda esta generación ha sido arrojado al basurero de la historia; algo patético, demoledor…Y es que la situación ahora es la misma de cuando iniciaron las alternancias, o sus primeros intentos, siempre sofocados en arteros fraudes electoralY es que anterior a esto, los partidos opositores al oficialismo priísta se comportaban con admirable congruencia a sus postulados;Sus militancias ofrecían con generosidad los apoyos a las causas propugnadas, y en la definición de sus candidaturas gravitaba siempre el reconocimiento al esfuerzo individual de quienes eran postulados; no había, pues, rencores ni tampoco envidias…Sin embargo, en los primeros accesos de estos partidos a cargos de elección popular, o en la abierta posibilidad de obtenerlos, así como de participar de las canonjías y altos ingresos que éstos ya les representaban, se empezaron a pervertir los ambientes partidistas.Pero, si lo anterior no era suficiente, con la reforma electoral de 1997 que acordó entregar a los partidos muchísimo dinero, no sólo para financiar sus campañas electorales sino para la manutención de sus pesadas burocracias, la perversión fue total.Así, las militancias dejaron de tener importancia; pues lo importante se trocó en adquirir el control de los puestos dirigentes para, desde ahí, adjudicarse ese dinero y sus candidaturas.De igual manera estas dirigencias secuestradas por los más inescrupulosos, entraron en una lógica de valores compartidos no sólo entre ellos, sino también con su antiguo gran adversario, el PRI.Estos fueron los preámbulos de lo que ahora conocemos como la partidocracia; misma que se traduce en la inclusión de estos partidos opositores al antiguo pacto faccioso y corrupto que dio nacimiento en 1929 al PNR, y después al PRI;Así, la partidocracia es la expresión actual de este nefando pacto histórico; pues la susodicha reforma electoral de 1997 tenía como trasfondo la aviesa intención de ampliar ese conciliábulo…Esto es, ampliarlo para también pactar con sus nuevos sindicados, los tiempos o turnos en la depredación de la res pública y compartir impunidades, procurando juntos las mismas apariencias tramposas de un juego dizque democrático.Así pues, todas esas batallas cívicas dadas para abrir al durísimo ostión del priísmo autoritario, fueron traicionadas en este nuevo pacto fundador de la partidocracia.Y lo que le siguió es bien conocido: las dirigencias partidistas con diferentes mañas se hicieron del control absoluto de los partidos, echaron a sus antiguas militancias, ya innecesarias, y las sustituyeron, como lo hacía el PRI de antaño, con huestes dóciles en similares disposiciones corporativas;Este enorme agandalle permite ahora que unos cuantos vivales, que controlan estas entelequias partidistas que conformar la partidocracia, hagan pactos antes inimaginables;Por esto la anunciada alianza opositora integrado por PAN-PRD-MC, que es una conjunción ideológica aberrante, ha sido posible. Como también no sería ninguna sorpresa que estos pactantes declinasen a favor del candidato de la otra pretendida alianza, la integrada por PRI-PVEM, si acaso su candidato Meade logra polarizar la elección frente a López Obrador; o que suceda de manera viceversa…Así son los valores entendidos de esta partidocracia que, como conciliábulo mafioso ampliado del que fue fundador de los corruptos regímenes pos revolucionarios, ha traicionado todo impulso democratizador…@inigorota