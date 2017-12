Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Todos con el candidatoUna vez que sucedió el destape del ahora exsecretario de Hacienda José Antonio Meade, como aspirante a ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República, también las candidaturas para Guanajuato y todos sus municipios se irán clarificando.Los que llevan la delantera por la candidatura a la gubernatura del estado parecen ser los senadores Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico, cosa que para nadie es un secreto. A ellos se suman José Luis Romero Hicks, y de última hora la diputada federal Bárbara Botello, que por cierto, fue inhabilitada un año por el Ayuntamiento de León, y el delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre.Hay quienes dicen que Meade impulsará a quien le reditúe mejores dividendos en Guanajuato, situación que suena lógica, pero también importa quién está más cerca y quien más lejos del ungid del PRI.Aunque los de Chico dicen que ellos llevan la delantera, los de Gerardo, no dicen algo diferente. Hoy todos apoyan y se cuadran con el ex Secretario. Ahora resulta...Ya la semana pasada circularon en redes sociales de varios políticos guanajuatenses, incluidos los senadores, fotos y felicitaciones para Meade Kuribreña.En Celaya, dos de los que no le dicen no a la candidatura son los regidores Montserrat Vázquez y Jorge Montes, entre otros como el delegado de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato, Fernando Bibriesca y el diputado local, Jorge de la Cruz.De ellos, a quien se le ve una real cercanía directa con el casi candidato a la presidencia es al hijastro de Vicente Fox. Esto, porque parece ser que será el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien coordinará la campaña de Meade. Y el representante de Nuño en Guanajuato es precisamente Bibriesca, lo al menos ayudaría a plancharle el camino a la candidatura. Con eso de que en México las relaciones valen más que la capacidad...También los freserosMeade tiene buenas relaciones con empresarios y políticos en Irapuato, entre ellos, el presidente del grupo AVE, Julián Adame Miranda, quien aunque se ha cansado de decir en sus redes sociales que no tiene partido definido ni interés en las elecciones del 2018, ya está moviendo sus piezas en Irapuato para apoyar a quien podría ser el próximo gallo del PRI para la contienda contra AMLO.Dicen los que saben que ya Adame comenzó a buscar a quienes tienen vara alta en el Revolucionario Institucional para poder tener el apoyo, pues ante su amistad con Meade podría ser una opción fuerte para que el PRI en Irapuato lo impulse para la Alcaldía, aunque él jura que no está interesado.Será interesante ver qué decidirá el PRI en Irapuato, porque entre Adame y una posible candidatura femenina, no se le ve mucha fuerza al tricolor en la ciudad fresera.Cambio de mandoEsta semana se dio el cambio de mando de la XII Región Militar, a poco más de un año de que llegara a la Comandancia, Miguel Ángel Patiño Canchola, con quien inició el proyecto de la construcción de la Brigada Militar. Javier Cruz Rivas es el nuevo encargado, relevando a Patiño Canchola, como lo hizo en su anterior encargo, en la IV Región Militar, en Nuevo León.Para Cruz Rivas no es extraño Irapuato, pues estuvo ya comisionado a una unidad en el municipio fresero hace 6 años, además de tener experiencia en la Dirección de Policía Militar, en el Estado de México, por lo que podrían haberlo elegido las autoridades de la Sedena para llegar a Irapuato, a un mes de que se cumpla la fecha de arranque de la Brigada Militar.En el evento de toma de protesta estuvieron presentes los gobernadores de Querétaro y Michoacán, aunque el gran ausente fue el de casa, Márquez Márquez, de quien se dijo estaba en un evento, aunque para después del mediodía que tomó protesta Cruz Rivas el evento que tenía agendado el panista ya tenía rato de haber terminado, enviando al secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera.La ausencia de Márquez levantó muchas sospechas. Dicen los que saben, que no acudió y envió al secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, porque será quien se quede en lugar de Márquez Márquez y es que los rumores de que el 15 de diciembre pide permiso para encargarse de sus intereses en Acción Nacional, cada vez es más fuerte.Algunos lo ven en el PAN Nacional cuando el hoy líder Ricardo Anaya logre ser el abanderado del Frente Ciudadano por México, lo cual todavía no está para nada claro.DescarriladosAl parecer la relación entre la empresa ferroviaria Kansas City Southern y el Gobierno Municipal de Celaya no es la más más cercana y esta semana se notó el distanciamiento. Por sexto año consecutivo la empresa llevó a Celaya su tren navideño pero, por primera vez, no extendió la invitación a las autoridades municipales. En los años pasados, el DIF colaboraba para la convocatoria de familias de escasos recursos, además de la visita tanto del Alcalde como de miembros del Ayuntamiento.Sin embargo, para este año la empresa ferroviaria sólo pidió apoyo a Tránsito y Vialidad para intentar controlar el tráfico y fue más que evidente la ausencia de elementos de la Policía Municipal quienes en años pasados coordinaban el evento que reúne a miles de celayenses. Inclusive durante las primeras visitas de dicho tren, los altos directivos de Kansas a nivel nacional aparecían en el municipio donde no faltaba la foto navideña con el alcalde Ismael Pérez Ordaz o con Ramón Lemus en una ocasión.La falta de claridad en la inversión para el Ferroférico y la tardanza en la liberación del terreno para concluir el eje suroriente son las principales causas del distanciamiento que quedó evidenciado. Los tiempos han cambiado. Kansas parece no decidirse a desembolsar más de 1 mil 300 millones de pesos para concluir el Libramiento Ferroviario y con esto sacar el tren de la mancha urbana a pesar de que Ferromex ya ha decidido aportar cerca de 2 mil 500 millones de pesos. Mientras que el Eje Suroriente, una inversión estatal de 128 millones de pesos que conecta prácticamente todo el municipio, no se ha podido concluir en su última etapa ya que Kansas no ha querido liberar el terreno que cruza exactamente en las vías del tren además, de aportar otros 5 millones para su pavimentación.VoracesSi en Celaya no fueran reiterativas las macabras historias de moches, corrupción y abusos entre funcionarios y hasta empresarios, no tendríamos argumentos para pensar mal de las complacencias que el gobierno de Ramón Lemus tiene con ciertos sectores, empresas, y hasta con su partido, o con el que lo impulsó, más bien dicho. Perdonar el 75% de sus recargos al PAN, noticia que se dio a conocer esta semana, y que fue confirmada por el propio alcalde y la tesorera, Lourdes Herrera, demuestran lo anterior. Los funcionarios no informaron sobre ciudadano alguno a quien le hayan personado tal cantidad. Bueno, también a la iglesia Católica se les perdona hasta el 80 %.Otra polémica la ha causado la resistencia del Alcalde y su director de Obras Públicas, Enrique Miranda, para dar una contundente respuesta cuando se habla de las sanciones a la empresa Sistema de Autotransporte, Maquinaria y Construcción, de la familia Balderas Carrillo, misma que semana tras semana nos promete terminar la obra en el eje norponiente, pero nomás nada.Ya se habla de un cobro del 1 % como sanción por mes de retraso sobre los tres millones que el Municipio le debe a la empresa. Y pareciera ser que no la hacen menor nada más porque ya no pueden.Cabe destacar que a la empresa Mueve Tierra, también de los Balderas Carrillo, le han cobrado 200 mil pesos de sanción por ocho meses de retraso en la obra de la Glorieta de Fundadores, por una obra de 23 millones.Eso sí, cuando se habla de que el Gobierno Municipal suelte la lana para invertir en temas como la Seguridad, nunca hay dinero que alcance. Pero ¿cómo lo va a haber cuando no le cobran a quien le deben de cobrar?Sanciones de risaEl atraso en las obras en Celaya prácticamente no ha provocado sanciones a las empresas constructoras que ha contratado el municipio. Mientras que la empresa Servicio de Autotransporte Maquinaria y Constructora, que contrató el municipio para una parte del Eje Norponiente, no ha recibido una sanción por su atraso de tres meses en su rehabilitación, el Estado ya puso mano dura a la empresa que le tocaba la otra parte. Con cerca de 770 mil pesos fue sancionada por parte de la Secretaría de Obras Públicas la empresa Promotora Inmobiliaria Salazar que tuvo un retraso de dos meses en el tramo de la alterna a Villagrán hasta Avenida El Sauz.Sin embargo incluso el director de Obras, Enrique Miranda, admitió que la empresa Servicios de Autotransporte, propiedad de los hermanos Balderas Carrillo se le pasó incluir en el contrato una zona del Eje e iban a ver si les sobraba algo de los más de 23 millones de pesos para 'bachear' la zona. Esta familia también tiene un retraso de casi cinco meses en el Glorieta Fundadores la cual en los últimos dos meses no pasan del avance del 80%, obra que construyó la empresa Mueve Tierra de Celaya… sí la misma que duró meses en acabar el estacionamiento subterráneo en el Parque Morelos.Serias acusacionesEl alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, terminó por creerse todas las declaraciones que ha dado sobre los 'grupos políticos' que acusa de desestabilizar la tranquilidad de Irapuato, señalando ahora sí a los responsables directos, a los priístas. El panista declaró no sólo ante los medios de comunicación sino ante los habitantes de la colonia San Isidro, que eran los tricolores no sólo quienes buscaban desestabilizar con mensajes por whatsapp y en redes sociales, sino los responsables de dejar las hieleras con lo que dice la Procuraduría de Justicia del Estado son vísceras de animal y cabezas de cerdo.Esto encendió a los priístas quienes respondieron interponiendo una denuncia ante el Ministerio Público la mañana del 1 de diciembre, aunque de acuerdo a las declaraciones en la rueda de prensa a la que citaron, es contra quien 'resulte responsable', sin hacer la denuncia formal contra el Alcalde panista.Luego de la rueda de prensa de los tricolores, Ortiz Gutiérrez indicó que nunca hizo acusaciones contra el partido, sino contra un grupo ligado que denominó como semidelincuencial y aseguró que este fin de semana interpondría la denuncia contra los identificados como responsables de estos hechos.AnimadoresQuien ahora sí pecó de indiscreto fue el director de Mercados de Irapuato, Daniel León Morales, luego de que organizara una visita de los comerciantes, denominados Los Malqueridos, a la Presidencia Municipal, para nada más y nada menos, que echarle porras al Alcalde, ¿por qué?, pues nada más por el puro gusto de echarle flores a Ricardo Ortiz. Los comerciantes se quedaron en los pasillos de la Presidencia Municipal durante la sesión de más de 20 puntos que tuvo el Alcalde el pasado lunes para, al final de la misma, darle su apoyo con vivas y aplausos.Lo más chistoso es que, aunque León Morales quiso quedarse al margen de los vitoreos, no le salió muy bien, pues según él muy discreto les pedía a los comerciantes que se quedaban lejos del Presidente Municipal que se acercaran a saludarlo y a darle las gracias.Esta no es la primera ocasión en que el Director de Mercados arma una manifestación, no nada más por el Alcalde, pues también ha buscado a los comerciantes y los organiza para que le echen porras a su trabajo, aunque esta dependencia es la que más quejas tiene en Contraloría. A trabajar mejor.Margarita, se mueveMargarita Zavala estará en la boleta como candidata independiente, y eso algo cuenta en Guanajuato.Aquí recaban firmas en León, Irapuato, Salamanca, Villagrán, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo, Cuerámaro y Abasolo. La meta es lograr el 1% del listado nominal, más de 43 mil rúbricas.Para obtener su registro como candidata debe tener 866 mil firmas, y el plazo es hasta el 19 de febrero.En Guanajuato están metidos en el apoyo el exalcalde de Irapuato, Sixto Zetina; el excolaborador de la legisladora Mayra Enríquez (q.p.d.e), Andrés Villanueva; la exmagistrada del Tribunal Administrativo, Ariadna Enríquez; la exdiputada federal celayense, Lupita Suárez Ponce; Jesús Cendejas, Pénjamo, etc.Ayer Margarita presumió en la página de Facebook titulada “Guanajuato con Margarita Zavala” una foto en la que le expresa su apoyo el exalcalde leonés, expanista y empresario, Eliseo Martínez Pérez.