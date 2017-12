Belinda 'enloquece' a fans con foto en lencería

Publicidad

Los fans de Belinda otra vez se derritieron con una sexy fotografía que compartió la cantante en su cuenta de Instagram.En dicha instantánea, la intérprete de "Ángel" luce un outfit de dos piezas integrado por un sostén con transparencias oscuras, así como una falda que deja ver parte de sus piernas.Sus seguidores aprovecharon la oportunidad para declararle su amor con mensajes de todo tipo:"La perfección humana", "El outfit no tiene sentido pero esta mujer puede ponerse una bolsa de plástico alrededor e igual se vería wow. Viva Belinda", "Belinda siempre he sido tu fan número uno. Te amo", "Eres mi amor platónico te amo", son algunos de los comentarios.Además de la escena musical, la mexicana se abre paso en el terreno de la moda, y lució nuevo look en la alfombra roja de la firma de moda colombiana Studio F.Hace unos días, se dio a conocer el video del tema "Déjate llevar" en el que participa junto a Juan Magan, Manuel Turizo, Snova y B-Case.