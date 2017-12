Este es el disco más vendido en la historia musical

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El disco que cambiaría para siempre la historia de la música,, se mantiene como el más vendido en el mundo a sus 35 años. El ambicioso sexto álbum de Michael Jackson fue publicado el último día de noviembre de 1982, con temas compuestos casi en su totalidad por el cantante y producido por Quincy Jones. Su legado ha trascendido hasta hoy.- El 7 de febrero de 1984 "Thriller" fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el "Álbum Más Vendido en el Mundo".- El disco rompió barreras raciales, con actos como Jackson conociendo al Presidente Ronald Reagan.- Fue el precursor de los videoclips al estilo cinematográfico, como "Thriller" y "Beat It".- En una reedición de 2001 se incluyó el tema "Someone in the Dark", del audiolibro de la cinta, escrito e interpretado por Jackson.- En 2008 el disco ingresó al Salón de la Fama del Grammy, junto al álbum previo, "Off the Wall".- En 2012 la revista Slant nombró a "Thriller" el mejor disco de los 80.- También forma parte de la Librería del Congreso de Estados Unidos, por su enorme valor cultural.- Artistas como R. Kelly, Usher, Justin Timberlake y Michael Bublé han aceptado la influencia del material.El álbum obtuvo 47 galardones, incluidos:-8 Grammy-8 American Music Awards-3 MTV Video Music Awards-2 American Video Awards-2 Brit Awards-2 People's Choice AwardsLa mayoría de las parodias se relacionan con el video "Thriller", dirigido por John Landis.- El reparto digital de la cinta animadahace el baile zombi del video.- Un zombi igual a Jackson aparece al final de la cinta- El minifilme de Bollywood(1984) parodia completamente el clip.- En la cinta de horror de 1985uno de los zombis porta una chamarra como la de Jackson.- En la película, en la escena del desfile, chicos afroamericanos visten como zombis y bailan al son de "Thriller".- A mediados de los 80 se lanzó una parodia porno del video:- En la cinta, el papel de Jennifer Garner realiza el baile de "Thriller" en una fiesta.- El filme, de Taika Waititi (Thor: Ragnarok), incluye una escena de baile que se burla de "Thriller".- En el video "Clint Eastwood", de Gorillaz, y en el de "Bad Romance", de Lady Gaga, se replica el baile de "Thriller".- El clip del cóver de "Smooth Criminal", de Alien Ant Farm, parodia momentos de la carrera de Jackson, incluyendo videos de su disco más famoso.- Los Simpsons, South Park, Family Guy, Alvin y las Ardillas, Animaniacs, Duck Tales y The New Scooby Doo Mysteries, entre otras caricaturas, han aludido en más de una ocasión al disco.-4.1 MIL MILLONES de dólares generó sólo en EU-105 MILLONES de copias vendidas en el mundo hasta hoy-750,000 dólares costó producir y grabar el material-350,000 copias vendidas del documental "The Making of Michael Jackson's Thriller"-130,000 copias, en promedio, vende el disco cada año en EU-7 sencillos, de los nueve temas que incluye-8 meses duró el proceso de grabaciónCon información de Guinness World Records, Time, Forbes, The Recording Academy y Billboard (según cifras de Sony Music y de representantes legales de Jackson.