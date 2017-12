Yuri no dudó y se proclamó en contra de la adopción de niños por parte de matrimonios gay, "en México no se tiene esa apertura como en Europa de que dos chicas o dos chicos adopten un niño".

"Todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo sea homofóbica. No soy homofóbica", recalcó.