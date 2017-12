¡Te imaginas a Bronco tocando reguetón!

Publicidad

Gracias a que Bronco es un grupo apreciado por artistas de todos los géneros, casi cualquiera querría colaborar con ellos... o al menos eso considera Lupe Esparza, a quien le gustaría incursionar en el reguetón."¿Por qué no? Nos encantaría traer ese género a Bronco, no ir allá", señaló el líder y vocalista de la banda, que considera que su deber es reinventarse para conectar con más generaciones.Al estar en los Latin Grammy, la agrupación tuvo la oportunidad de hablar con otros artistas y plantear algunas colaboraciones, aunque todavía no se concreta ninguna.Según compartió Esparza, negociaron con intérpretes como Residente, Carlos Rivera Otros artistas que le interesan a Lupe son Jorge Celedón, ganador de cuatro Grammys Latinos a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato, y Ana Gabriel, conocida como "La Diva de América"."No sabemos qué venga para Bronco, a partir de enero lo sabremos", compartió Esparza.Las colaboraciones de Bronco con artistas de otros géneros no serían una sorpresa, pues este año sacaron su disco, donde trabajaron con Julieta Venegas, León Larregui y Cristian Castro."Este álbum vino a marcar el retorno de Bronco a los escenarios, juntar gente tan opuesta a nuestro género fue una buena decisión. Demostramos que se puede juntar el agua y el aceite".Gracias a nuevas versiones de sus grandes éxitos, su público se amplió y les permitió conectar con más personas, por lo que asegura que todos han escuchado al menos una de sus canciones."Logramos juntar varias generaciones en un sólo concierto. Estoy muy contento de ver que los adolescentes se interesan en la historia llamada Bronco", puntualizó el compositor.El resurgir de Bronco se notó con sus conciertos en el Vive Latino de este año, en el Zócalo capitalino y en el Auditorio Nacional, donde se presentaron por primera vez en octubre pasado.Ahora preparan una nueva fecha en el "Coloso de Reforma", este 10 de diciembre, un logro total para la banda, pues según Esparza, el regional mexicano es un género ajeno a este recinto."En aquella época gloriosa de la música grupera, Bronco pudo haber estado en escenarios más grandes, digamos el Estadio Azteca, pero nunca en un Auditorio Nacional."Nunca pensamos que íbamos a tener una segunda fecha. Nuestro reto más importante es este 10 de diciembre", señaló.