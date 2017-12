Thalía vuelve a 'ser quinceañera'

Publicidad



"Haber crecido en una cultura como la nuestra, donde la celebración de los 15 años es prioridad para todas las familias, sin importar de qué nivel económico se trate, me facilitó este nuevo título (directora) en mi carrera. Obviamente, lo tenía muy claro, al igual que las historias que quería presentar".



"Hicimos una gran mancuerna. Tanto yo me beneficié de su experiencia en cortos como él de lo que yo necesitaba compartir en cada historia", declaró, sobre el también nominado al Óscar.



"Tuvimos un gran equipo de edición, búsqueda de archivos y seguimiento a cada historia. Fue una nueva experiencia que me llena de satisfacción y orgullo".



"Tommy y yo somos productores ejecutivos, cuidamos el mensaje final de lo que estamos presentando a la audiencia. En este caso, él, con su ojo estadounidense, tiene clarísimo lo que gusta en ese país.



"Supervisamos que saliera todo como se planeó e hicimos el control de calidad, etcétera, además de que nos emocionamos, lloramos y nos reímos en cada fase de la producción siempre tomados de la mano".



"Seguimos a nuestras niñas y a sus familias mientras se desenvuelven sus historias. Son muy reales, que moverán el corazón de quien las vea", explicó.



"Me encantó esta experiencia (dirigir), ¡claro que me gustaría continuar! Siempre he sido de la idea de que hay que aprender cosas nuevas y hay que aventurarse y tratarlo todo en la vida. Es importante rodearse de las personas clave con las que puedas crecer y que aporten a tus ideas"

Saltó a la fama con Timbiriche y, también, como quinceañera en una telenovela, pero ahora a Thalía le tocó aventurarse como directora y contar historias de chicas de 15 años que se enfrentan a una realidad difícil en Estados Unidos.La cantante y actriz da un paso más en su carrera respaldada por el director Matthew O'Neill con una colección de cuatro cortometrajes que estrenará el martes 19 de diciembre en HBO.Le llevó casi tres años concretar la idea, que coproduce con su esposo, Tommy Mottola, y se titula"Pero, definitivamente, reunirme con el talentoso director Matthew O'Neill fue clave para encontrar a nuestras quinceañeras".O'Neill, ganador del Emmy por, es un investigador que no paró hasta hallar el perfil de jóvenes que la mexicana traía en mente.Además de la fecha de estreno, otros casos de quinceañeras serán emitidos el 20, 21 y 22 a la par en HBO y HBO Latino.Informó que los documentales estarán disponibles en HBO Now, HBO Go y portales afiliados.sigue de cerca a jovencitas y sus familias enfrentando situaciones difíciles, desde llegar a cierta edad en EU y lidiar con la identidad de género hasta el miedo constante de la deportación de un ser querido.Comentó que este proyecto llega en un momento importante del entorno social y político, aunque originalmente no se planeó así.