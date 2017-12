“Convocaré a quienes sí jueguen”

Publicidad

Podría ser un mensaje entre líneas, o tal vez muy directo, pero Juan Carlos Osorio lo dejó claro… “quien compita, quien juegue” en sus equipos, tendrá mayor oportunidad de ser convocado y quien no, tendrá que atenerse a su famoso plan de acompañamiento, para saber con qué ventaja o desventaja, llega a la hora de desarrollar la lista final“Lo más importante del plan [que le dio a más de 40 jugadores preseleccionados] es que puede ser tan efectivo para con quien compite y más afectivo para quien no”Explica más a fondo el colombiano: “Si [el jugador] compite, no hay tanta necesidad de seguirlo al pie de la letra porque sigue su plan de trabajo con el equipo y juegaPero aquellos que no compitan lo deben hacer porque hay que llegar en óptima condición física y atlética, y hasta mentalmente, para dedicarnos [en las semanas previas al debut en la Copa del Mundo], sólo en prepararnos para los partidos”Así que quienes jueguen tendrán más posibilidades que quienes no lo hagan frecuentemente, y es aquí donde los casos de Carlos Vela, Jonathan y Giovani Dos Santos cobran más fuerza