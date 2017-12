Vuelve Aaron Rodgers a los entrenamientos

Publicidad



"Absolutamente, pienso que es algo grande cuando uno ve a su líder ahí jugando", indicó McCarthy el viernes. "Los chicos han podido verlo entrenar aquí durante las últimas semanas".

Aaron Rodgers festejó su cumpleaños 34 regresando a los entrenamientos con los Packers de Green Bay.Rodgers, dos veces Jugador Más Valioso de la NFL, se encuentra en la lista de lesionados y su reincorporación a los Packers estaba programada para este sábado. No será elegible para jugar al menos hasta el 17 de diciembre, de visita en Carolina.Pero al menos los Packers tienen de regreso a su quarterback titular en los entrenamientos, algo que no ocurría desde que sufrió una fractura de la clavícula derecha el 15 de octubre en Minnesota. Cuatro días después fue sometido a una cirugía.Los Packers se habían mostrado cautelosos al mencionar una fecha para el potencial regreso de Rodgers desde que se lesionó, y habían advertido que quizás el mariscal de campo no volvería en toda la campaña.Pero el entrenador Mike McCarthy dijo el viernes que Rodgers tenía programada una práctica de prueba. El quarterback lanzó varios pases de al menos 50 yardas antes de la derrota del domingo por la noche en Pittsburgh.Los Packers no estuvieron disponibles para los medios el sábado.Los Packers (5-6) tienen marca de 1-5 desde la lesión de Rodgers. Reciben a los Buccaneers de Tampa Bay el domingo, un choque crucial para sus escasas aspiraciones de avanzar a los playoffs.