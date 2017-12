AMLO: el priísta debe explicar la corrupción

Publicidad

El virtual abanderado presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, emplazó al aspirante a la candidatura a la Presidencia por el PRI, José Antonio Meade, a explicar su participación en gobiernos anteriores, cuando la corrupción y violencia crecieron en el país“México primer lugar en corrupción en el continente americano y segundo lugar en el mundo en violencia y ¿dónde estabas Meade? Tú estabas en otro planeta”, le cuestionó el político tabasqueño ayer en mensaje publicado en sus redes sociales, donde le llamó “candidato pelele”“Tú no tienes nada que ver con eso tú no estás relacionado con [el ex presidente Carlos Salinas, ni con el ex mandatario Felipe Calderón, ni con el actual presidente Enrique] Peña, de modo que tú eres la opción, la alternativa, ¡Sí cómo no, para la mafia del poder!, no para el pueblo de México”, acusóLópez Obrador subió un video en su cuenta de Facebook y advirtió; “No vienen los tecnócratas”“Meade no va a saber de estos caminos, a él lo están impulsando para que siga el abandono de las comunidades indígenas de la gente humilde, de la gente pobre y sigan robando los del mafia del poder”, acusóSostuvo que ya hay en marcha un “aparato de defraudación que incluye también el trabajo la labor de periodistas, intelectuales, fifís que ahora se han dedicado a quemarle incienso a Meade” y cuestionó que se diga de él que es muy preparadoCon Meade —aseguró— “muchos mexicanos, millones nos están dando su apoyo su confianza y nunca jamás los vamos a traicionar”Dijo que hoy está justo a siete meses “para triunfar y un año para iniciar la transformación de México… porque estos tecnócratas han permitido el saqueo de la nación y han ocasionado una monstruosa desigualdad económica y social”Andrés Manuel López Obrador sentenció que como el personaje de la novela El Padrino, hay “muchos” que mandan a sus hijos a estudiar al extranjero para que aprendieran a ser mafiosos y “hay una camarilla en el ITAM, donde se han adiestrado en la doctrina, en el arte de cómo robar a México, a su pueblo, y ese grupo es de títeres, de peleles, al cual pertenece [el canciller] Luis Videgaray, así como [el senador del PAN] Ernesto Cordero”