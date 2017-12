El diccionario para entender al PRI

Publicidad



"Mucho éxito para @JoseAMeadeK en este proyecto político que emprende rumbo a la Candidatura Presidencial del @PRI_Nacional Cuente con el respaldo de la @CROC_Nacional

— Isaías González (@IsaiasSiCumple) 27 de noviembre de 2017 CROC: No, no es el famoso calzado de goma



Además, promueve la convivencia entre sus agremiados:



#Cancún | Te invitamos al #SábadoFamiliar Asiste este Sábado 18 de Noviembre en punto de las 5 pm en el Domo a un costado del Mercado Chetumalito Calle 11 y 36. Tendremos sorpesas, juegos, programas sociales y Concurso de Canto CANTA con premios a Dolphin Discovery y Ventura Park

CROC (@CROC_Nacional) 17 de noviembre de 2017



CTM La Confederación de Trabajadores de México es una central sindical obrera fundada el 24 de febrero de 1936, durante la administración de Lázaro Cárdenas

Lo vintage y lo retro está de vuelta y el PRI se lo ha tomado bastante en serio. Por ello te presentamos un glosario para entender el ADN tricolorTáctica que motiva la participación de civiles para hacer acto de presencia en actos de campaña, con cartulinas en mano, listos para lanzar vítores que muestren que “ese apoyo sí se ve”La invitación suelen hacerla algunos militantes del partido, acompañada de algún tipo de incentivo como la clásica torta y refrescoEn 1988 así se llamó a la falla técnica para justificar los retrasos en la llegada de votos de algunas zonas del paísDícese del apoyo “incondicional” de organizaciones y sindicatos a un candidato en particular. Casi siempre después de haber sido designado al aspirante en cuestiónSe trata de la Confederación Regional Obrera Mexicana, surgida en 1918, para representar al mayor número de sindicatos del paísLa acción política de la nueva Confederación quedó sintetizada en la formación del Partido Laborista Mexicano (PLM), antecesor del PRI.Designación del candidato a través del señalamiento del dedo índice del mandatario y/o dirigente en el poderAdjetivo que suele usarse para dirigirse a políticos encumbrados del partido. Se puede usar con coordinadores de bancadas en el Congreso, dirigentes partidistas, e incluso cabezas del sector obreroSe refiere a las acciones previas y durante una elección, que a través de varias estrategias, en su mayoría fuera de la ley, permiten al partido ganar una elecciónEn ocasiones, la táctica incluye otras prácticas como acarreo de votantes, movilización de cuerpos policíacos (si se gobierna la entidad en juego) para inhibir al rival político y reparto de recursosLos encargados de hacer ganar la elección al PRIAsí se le conoce a la acción de rellenar la urna, con boletas electorales previamente robadas y tachadas con el candidato que dio la ordenAparece en tiempos electorales. Buscará hurtar urnas llenas de votos, que no le favorezcanAsí se conoce a los votantes que, por diversas, vías serán motivados a no votarSerán confundidos para impedir que emitan su sufragio.Se intentará enloquecerlo alterando la lista donde debiera votar, buscando la casilla correcta hasta que desista.Dícese de ser respetuoso de las decisiones del titular del Ejecutivo