Despluman a las Águilas en Monterrey

Enner Valencia selló el pase de Tigres con este gol. pic.twitter.com/aY5Fb2kejH — Tiempo Extra Mx (@Tiempo_ExtraMex) 3 de diciembre de 2017

El Tigre no sólo eliminó al América, sino que de paso las mandó de vacaciones, con una goleada de 4 goles a cero (global) y con ello se clasificó a la gran final del Apertura 2017Ante un estadio Universitario repleto, las Águilas buscaron proponer; no obstante,se toparon con una defensa regiomontana bien plantada, por lo que Nahuel Guzmán no tuvo mayor problema para conservar el cero en su meta. La llegada más peligrosa estuvo en los pies del colombiano Darwin Quintero, en un tiro libre directo que mandó muy cerca del arco.La repuesta de los Tigres fue inmediata; sin embargo, Agustín Marchesín evitó que André Piere Gignac sumara un gol en el marcador al rechazar un disparo cruzado que cayó en los pies de Enner Valencia, quien estrelló su remate en el poste.Para la segunda parte, nuevamente Gignac envió un disparo al poste, situación que mantenía viva la esperanza en el banquillo de Coapa; sin embargo, esta se apagó luego de una gran jugada personal de Enner Valencia que se quitó a dos con un quiebre afuera del área y después cruzó su disparo pegado al poste imposible para Marchesín.La desesperación águila se vio reflejada en el campo, con las expulsiones de Guido Rodríguez y Edson Álvarez, situación que dificultó aún más la misión crema, hecho que al 71', Valencia ratificó al marcar su segundo tanto, luego de una gran jugada individual de Monsieur Gignac.Finalmente, Diego Lainez derribó a Jurgen Damm dentro del área, hecho que no desaprovechó el francés para sellar el 3-0 desde los once pasos y con ello concretar la goleada que les da el boleto a la gran final del futbol mexicano