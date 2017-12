Alcaldía de Tepehuacán dañó propiedad privada

Publicidad

La alcaldía de Tepehuacán de Guerrero adeuda una indemnización al dueño de un predio quien acusa que la autoridad municipal no solicitó permiso para construir un drenaje sanitario en San Juan Ahuehueco hace cinco años.Hubo una propuesta de conciliación en 2015, sin embargo al no cumplirse en su totalidad la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) emitió recientemente una recomendación dirigida a los integrantes de la asamblea municipal.Recomienda al ayuntamiento cumplir con la nivelación de pozos y revestir de tepetate la entrada del predio de la persona que interpuso la queja.Sin embargo, el presidente municipal Rosendo Hernández Manilla respondió que no es posible realizar esas obras porque implicaría levantar toda la red de drenaje y no cuenta con el recurso para ello.Tampoco puede revestir de tepetate la entrada del predio porque implicaría el derrumbe de varios árboles con antigüedad de veinte años, argumentó.La CDHEH resaltó que dicha respuesta de Hernández Manilla contradice al convenio que firmó cuando en la pasada administración era secretario municipal y propuso para solucionar el problema elaborar un estudio que reubicara el sistema de drenaje.De ese convenio la alcaldía únicamente cumplió con la construcción de un muro de contención y pavimentación de la calle.La persona que inició la queja narró que en 2000 sufrió el primer daño cuando la entonces dirección de Obras Públicas de Tepehuacán construyó en el interior y fuera del predio un drenaje y un tanque de aguas residuales que actualmente está obsoleto y obstruye el paso.También la dependencia municipal excavó e introdujo tuberías de concreto, con lo que afectó los terrenos sin el consentimiento del dueño.A finales de 2012 personal de Obras Públicas inició los trabajos de rehabilitación, con lo que volvió a entrar en la propiedad sin permiso y rompió cercas para sacar la anterior tubería e introducir otra de mayor capacidad.El expediente de la comisión resalta inconsistencias de la alcaldía, ya que es imposible que en 1995 haya solicitado permiso verbal a la madre del propietario si aún no tenía planes de construir el drenaje, obra que inició en 2000.Por lo que, señaló el quejoso, la presidencia municipal creó documentos para justificar su error y se escudó en que la obra fue una petición de las autoridades y los habitantes de la comunidad.