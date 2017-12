PES sin coincidencia con Morena

Publicidad

Líderes estatales de PES y Morena, Daniel Andrade Zurutuza y Abraham Mendoza Zenteno, discreparon respecto a una alianza en el estado, tras pláticas de sus dirigencias nacionales que abrieron la posibilidad de una coalición para la presidencia de la República.Mientras que Abraham Mendoza señaló que Regeneración Nacional busca sumar mayorías y que eso implica "anteponer los intereses del país a cualquier interés personal, incluso a debates de carácter ideológico".Daniel Andrade señaló que Encuentro Social no tiene referencias ideológicas ni políticas con Morena en Hidalgo.No obstante, acotó que esperarán los acuerdos emanados del Consejo Político Nacional a efectuarse el próximo lunes."Al día de hoy, tanto las relaciones como los acercamientos con el grupo de Morena son nulos", dijo.En el mismo sentido se pronunció Abraham Mendoza, indicó que hay un debate al interior del partido pero en el congreso de noviembre se facultó al Comité Ejecutivo Nacional a concretar las alianzas".El descarte de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, a la candidatura presidencial del PRI no influyó en el acercamiento entre las dirigencias, coincidieron líderes políticos."Con anticipación se había hablado antes de explorar acuerdos con otros partidos, lo cual fue antes de Osorio", declaró Zenteno.En contraste, el también legislador Andrade Zurutuza dijo:"El secretario de Gobernación no tuvo absolutamente nada que ver, yo manifesté hace una semana que si el candidato era Miguel Ángel Osorio Chong, iba a ser el primer dirigente en alzar la mano y solicitar que fuéramos con él, porque es bueno que tuviéramos un candidato que volteara a ver a Hidalgo, con esos ojos y ese cariño que sentimos a través de nuestro gobernador Omar Fayad".