Regidora exige juicio político contra ex alcalde

Derivado de que la investigación que inició el ayuntamiento de Tula en agosto por posible peculado contra el ex edil Jaime Allende González aún no tiene resolutivo, la regidora perredista Rosa Olivia García Villeda, pidió iniciar un juicio político contra él.En la pasada sesión extraordinaria de cabildo, la regidora solicitó información del proceso jurídico en contra del exfuncionario, en donde se le acusa de ser el posible responsable de la extracción ilegal de 21 millones de pesos de las arcas municipales.Al respecto, la síndico jurídico Norma Román Neri reviró que aún no se tiene un resolutivo, sin embargo, afirmó que están pendiente del proceso legal.Por ello, García Villeda puntualizó que de manera paralela se puede generar un juicio político basado en el artículo 110 de la Constitución Política para inhabilitar a Allende González en caso de que pretenda aspirar a otro cargo político.Cabe mencionar que el expresidente municipal no se ha descartado para acceder a la candidatura de una diputación.