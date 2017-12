Celebran 100 años de la Constitución

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la Presidencia Municipal se realizó la entrega de un ejemplar Conmemorativo al Centenario de la Constitución Política del Estado de 1917, por parte del Comité de la Conmemoración de este Centenario de la Constitución local al alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.“Representa una vista hacia nuestro pasado, pero también una vista hacia nuestro futuro”, declaró el Alcalde.Por su parte, el director del Instituto de Investigación Legislativa del Congreso del Estado, Daniel Martínez Tafoya, hizo mención de los objetivos de este facsímil y dijo que en aquella época no había gobierno, no había jefes políticos, el que hayamos tenido esta Constitución tiene un doble significado porque representó el esfuerzo político de regresar a la normalidad constitucional, es decir la Constitución de Guanajuato fue un catalizador de esa forma de trabajar.Martínez Tafoya reiteró que no es un Comité del Congreso, sino es un comité que estuvo conformado por los tres poderes y los ayuntamientos representados por sus Alcaldes.Por último se hizo entrega de las replicas de este facsímil al Alcalde y funcionarios presentes.