El tiempo apremia: el Gobierno debe actuar rápido y bien

Dentro de un año, el Presidente Enrique Peña Nieto será sólo un ciudadano común y corriente más, como millones de nosotros. Su enorme poder constitucional habrá desaparecido. Para entonces, quizá haya logrado entrar a la Historia Patria, al lado de nuestros más destacados héroes o estadistas… o tal vez su memoria se olvide. (O -peor aún-, sea un perseguido político).El tiempo apremia. Las circunstancias políticas del país parece que cambian de minuto en minuto: el Presidente ya ungió a su candidato a sucederlo (José Antonio Meade Kuribreña); el principal partido político de oposición está por “destapar” como candidato a Andrés Manuel López Obrador; otros partidos analizan si se unen en coalición o ésta fracasará por egoísmos y celos personales. Como quiera que sea, ya se desató la carrera electoral que culminará el 1 de julio de 2018 con las elecciones generales.La gente no habla de otra cosa que de inseguridad, corrupción e impunidad, los tres señalamientos que hizo hace unos días el Gobernador de Jalisco, Artistóteles Sandoval, en una entrevista concedida al periódico español El País, y que seguramente mencionarán en todos sus discursos, con tonos entre vitriólicos y denunciantes, los candidatos a cualquier puesto, que no sean miembros del PRI.La verdad es que estos señalamientos pueden tener cualquier fecha de este siglo o del pasado. Ni la corrupción comenzó con este gobierno, ni terminará con el nuevo. Digamos lo mismo en cuestiones de inseguridad o impunidad. De lo que sí se podrá quejar la ciudadanía (me incluyo) es de que este gobierno al que todavía le queda un año menos unos días, no combatió a fondo ningún o de esos males. Sin pruebas estadísticas, el mejor indicador son las páginas de “notas rojas” de los periódicos. Por lo menos en am, diario se publican asesinados a mansalva, cabezas humanas tiradas en despoblado o cualquier sitio, cadáveres que aparecen con letreros escritos por los ejecutores y asaltos, extorsiones y robos a domicilio, sin cuento.La ciudadanía admite que los graves problemas del país no se resolverán sólo porque haya nuevas autoridades. He escuchado a adultos desencantados, que dicen que no votarán porque “gane quien gane no harán nada por mejorar la situación”. Otros simplemente dicen que quienes “se pelean por llegar (al gobierno) sólo van a robar”. Los jóvenes, por su misma juventud alientan la esperanza de que López Obrador sea el Mesías que el pueblo espera para eliminar todos los males que nos afligen. Ellos no conocen la maldad e hipocresía humanas.Con quejarnos nada se resuelve. Lo importante es proponer soluciones y llevarlas a cabo. Don Adolfo Ruiz Cortines, Presidente de México (1952-1958), confesó una vez que escogió como su sucesor a don Adolfo López Mateos (1958-1964), porque siendo éste su secretario del Trabajo “me traía puros problemas… ¡pero problemas resueltos!” Richard M. Nixon, Presidente de los Estados Unidos (20 de enero de 1969-9 de agosto de 1974) tuvo en su primer período a Henry Kissinger como consejero de Seguridad Nacional. Éste le presentaba un problema y de inmediato ofrecía 20 posibles soluciones. Ante esta eficacia, Nixon nombró a Kissinger Secretario de Estado en su segundo período presidencial y así lo conservó el Presidente Gerald Ford.Andrés Manuel López Obrador se ha pasado muchos años quejándose de “la mafia del poder”, del “innombrable” y demás baratijas verbales. Concita en torno suyo a los quejosos y adoloridos. ¡Pero no ofrece soluciones! Si tan inteligente es, debe aportar sus ideas para ayudar a que mejoremos nuestra seguridad y que se acabe la impunidad. Los políticos de oposición, cuando actúan responsablemente, ayudan a bien gobernar con sus atinadas observaciones y sugerencias.A última hora (por usar un lenguaje literario), el Presidente Enrique Peña Nieto ¡por fin!, propuso al Congreso una Ley de Seguridad Interior que regule la acción de las Fuerzas Armadas, sacadas de sus cuarteles desde hace 11 años por el Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para combatir a la delincuencia organizada, ayudando de este modo a las fuerzas policiacas cuyo armamento, organización, estrategia y cultura bélica (aceptemos este término) es muchísimo muy inferior a la de los jefes y miembros de las fuerzas armadas de la delincuencia.¡Y los diputados discuten y rechazan, como que no comprenden la urgencia del momento! La Cámara Baja aprobó por escasa mayoría de votos. De todos modos, hay luz verde para que el proyecto pase al Senado. Y advirtamos que no se trata de establecer una nueva situación, sino de legislar sobre los hechos que ya llevan once años en acción. Once años de retardo legislativo, porque los diputados y senadores también tienen derecho a presentar iniciativas de leyes.Quizá quieran aprovechar algunos grupos políticos de toda clase, la discusión de este proyecto de Ley de Seguridad Interior para lucirse, más que para resolver un problema. Hasta el día que un diputado o senador queden atrapados en una balacera, secuestro, extorsión, corte de cabeza o se les clave con un puñal un letrero en el pecho, entonces sí, pondrán el grito en el Cielo y acusarán al gobierno de inepto. ¡Pero los miembros del Congreso de la Unión son parte del gobierno, son uno de los tres Poderes del Estado! Así que solitos se estarían condenando. El pueblo sufre, ellos no.