'A dar pelea': Tota Carbajal

“Hay que aprovechar los meses que quedan para prepararse, para jugar contra selecciones de primer nivel, no importa que nos goleen, no nos engañemos jugando contra equipos de segunda. No se les pide que sean campeones del mundo, pero sí que den su máximo esfuerzo y que no sea sólo de palabra, que lo demuestren”, comentó.



“México es quizá un cuadro al que algunos equipos no querían enfrentar. Quizá no para pensar en el campeonato, pero si ellos lo creen, lo pueden conseguir”, señaló el también extimonel de León.



“Osorio tiene que mandar al mejor equipo, no experimentar con jóvenes y tendría que evitar las variantes. Tocó un grupo difícil, pero México puede estar en la siguiente ronda”.

Cuando el Mundial de Rusia se lleve a cabo, habrán pasado 60 años desde la última vez que la Selección Mexicana se midió a la selección de Suecia. Tiempo suficiente para observar la evolución y crecimiento del futbol mexicano.Algunos recuerdos son los que guarda Antonio Carbajal de aquel encuentro en la Copa Mundial de 1958, y del 3-0 que tuvo que soportar el Tri, una selección que a diferencia de la actual, no contaba con las mismas oportunidades.México enfrentando a Suecia en 1958 donde el Tri cayó por marcador de 3-0.Quien agregó que si bien el grupo en el que la suerte colocó a México para Rusia 2018 luce complicado, será una buena oportunidad para que el combinado de Juan Carlos Osorio demuestre su capacidad.“Ya es tiempo de dar pelea, no es como antes que nos hacíamos chiquitos, ya han demostrado que tienen capacidad. Me da gusto como vio el grupo (Juan Carlos) Osorio, eso da confianza al jugador, esa forma como se expresó, demostró ser un conocedor del futbol mundial, dio a entender que sí se puede”.Sea cual sea el equipo rival, en la cancha siempre serán 11 contra 11, y aunque la “Tota” pidió ser sensatos y no exigir el campeonato del mundo, sí espera que el combinado tricolor se prepare y esfuerce al máximo.llaman la atención en el Grupo F rumbo a Rusia 2018, pero para Manuel Negrete, mundialista en México 1986, el Tri de Juan Carlos Osorio no desmerece en lo absoluto.En palabras de Negrete, el combinado azteca tiene las armas para hacerle frente a cualquier selección, sin embargo, Osorio tendrá que prescindir, entre otras cosas, de probar a jugadores jóvenes en esas instancias.Para el exseleccionado nacional, el de Rusia será un torneo muy disputado, y no sólo por las llamadas “potencias”, sino también por esos cuadros aparentemente más pequeños que podría dar sorpresas.“Es de los más difíciles (el grupo de México), pero no veo ningún grupo fácil, las distancias se han acortado, podemos esperar una sorpresa de los equipos que no habían ido”.