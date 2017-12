Aguilas en busca de goles

Publicidad



“(Éste fue) El peor partido que dimos en el torneo en conexión de pases, no conectábamos tres seguidos en la entrega de la pelota, eso hace que tengas un equipo más chato; tuvimos un par (a la ofensiva) que no pudimos concretar”, dijo.



“Nosotros respetamos las opiniones de todo el mundo. El resultado ya no se puede revertir. Ahora tenemos un partido difícil el próximo sábado y esperamos tener un buen partido ambos equipos”, dijo el presidente de Tigres Alejandro Rodríguez.

Aunque la etapa de Liguilla no es la misma, el “Volcán” no le trae buenos recuerdos al cuadro ahora dirigido por Miguel Herrera, pues ahí, hace un año, se quedó la oportunidad de lucir en su escudo la estrella número 13.Pese al sentir de América, el inmueble regio será escenario hoy del partido de vuelta que ante Tigres, disputarán en la fase de semifinales. Último llamado a despertar para el cuadro capitalino.El cual, como señaló el “Piojo” luego del 1-0 en el Azteca, tendrá que dejar atrás el polémico penal que se marcó y concentrarse en idear una estrategia que les permita contrarrestar al equipo del “Tuca” Ferretti, invicto en casa en temporada regular.A Herrera no le falta razón, pues de no haber sido por la imponente figura de Agustín Marchesín, la losa a cargar en la espalda podría haber sido mucho más pesada de lo que finalmente resultó para el juego de vuelta.En torneos cortos, Tigres y América se han encontrado en cinco ocasiones en la fase final de la temporada, aunque sólo en una ocasión anterior a este Apertura 2017, América había llegado con desventaja en el marcador.Las circunstancias entonces eran distintas, pues la final se jugó primero en El “Volcán” y cerró en el Azteca, Tigres llegó con ventaja de 1-0 a la vuelta y en aquella ocasión, ya no era válido el gol de visitante, cosa que ahora sí.Dejando de lado la pena máxima marcada por Óscar Macías Romo, y sin explotar al máximo su potencial, Tigres fue mejor en la cancha del Azteca al realizar 18 disparos, tres de ellos a gol.