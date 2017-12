Truena contra el 'Chavo' Díaz

Publicidad

Se tomó unos días Jorge Pereyra Díaz para contar sus sensaciones. Pese a la insistencia de Super Deportivo por contar con su palabra, el delantero dejó pasar las horas para abrirse y, más reflexivo, dio su versión de su salida del León, donde nunca logró consolidarse producto de algunas lesiones y un cambio de entrenador que terminó siendo clave.Me voy bien, tranquilo. El club se portó muy bien conmigo, sobre todo los dirigentes. Es cierto que sobre el final no tuve chances de jugar.Yo me había ganado un lugar con (Javier) Torrente, que era un muy buen tipo, que me tenía confianza. Con el cambio de entrenador, tuve muy pocas chances. Díaz no me hablaba, no me explicaba por qué dejé de jugar. Yo venía siendo titular y de repente cambió todo. No soy de pedirlas, y me limito a entrenar y matarme en las prácticas, pero creo que al menos merecía que me digan: “No me gusta tu juego o no te pongo porque no me agrada tu cara”.Yo soy muy respetuoso y me mato entrenando. Nunca fui de pedir explicaciones. Sí creo que en el fútbol tienen que estar contentos todos los jugadores, yo notaba que él estaba casado con un grupo de futbolistas, con los más referentes. Este deporte a veces te hace cruzar con personas de las cuales esperabas otra cosa… Me hubiese gustado sentirme más respetado porque tengo una trayectoria y que me dé una mínima explicación.Varios jugadores notaban lo mismo que yo. Pero ninguno le dijo nada. En mi caso, era uno de los mejores en las prácticas, me voy caliente porque no me dio la oportunidad de jugar. Había compañeros que me decían: “No entiendo cómo no te pone”.Me voy caliente por no haber tenido una oportunidad pese a haberme matado en los entrenamientos. Me hubiera gustado un poco de hombría y que me hablen. Era muy difícil destacarse sin jugar o si te ponen los últimos minutos. Yo estoy tranquilo, no sé si él estará…Me junté con mi representante (Andrés Gómez) y hay varias propuestas firmes. Ahora estoy de vacaciones en mi país y en algunas semanas definiré mi futuro.