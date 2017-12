Autoridades se olvidan de esta colonia

Publicidad



“Ya hemos entregado papeles, he hecho escritos pero no vienen a arreglarlo... sólo se aparecen cuando nos piden juntar gente para ir a inauguraciones”, declaró.



“Les hemos dicho muchas veces que ese puente se mueve cuando el río viene lleno, es riesgoso porque por allí muchas personas cruzan, siempre pasan muchos niños de las escuelas”, dijo el jefe de colonos.



“No vienen, o a veces vienen pero hasta mucho después, ya cuando ya pasó todo, cuando ya se acabó el asunto... la Policía acá ni entra”, dijo Juan Carlos Aviña, habitante de la zona.



“El problemas es más grande para las personas que tienen el tiempo justo, como los niños que vienen a las escuelas, o luego los que tienen que cruzar las vías para poder trabajar, y es que hay veces que ni siquiera está pasando (el tren), sólo está parado y así se lleva hasta como media hora o más”, dijo Candelario Rodríguez, otro vecino.



“Yo digo que sí está muy bien todo eso que están arreglando por otras partes, pero la verdad también deberían ver para este lado, porque la verdad está muy dificil para entrar”, dijo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la colonia Santa María de Cementos denunciaron falta de atención de las autoridades a sus problemas.Juan Rodríguez, jefe de colonos, aseguró que desde hace tiempo ha hecho reportes sobre las necesidades de la colonia, pero no tienen respuesta.Entre las problemáticas denunciadas destacó el desgajamiento del borde del río de los Gómez, en la esquina con la calle Alberto F. Dane l, en la última temporada de lluvias.Aunque en su momento el Municipio puso una contención, dañó tubería que al parecer corresponde a drenaje pluvial.Vecinos aseguraron que al menos dos vehículos han estado en peligro de caer por el borde del desgajamiento, pues sin ningún señalamiento confunde a conductores que no conocen la zona.Además, dijeron, han solicitado el reforzamiento del puente sobre el río, porque por ahí pasa gran cantidad de personas.La falta de alumbrado público ha vuelto al cruce del Malecón del Río con las vías del tren, sitio de múltiples robos y asaltos a peatones.Juan Rodríguez comentó que también se ha intentado gestionar la instalación de alumbrado en esa parte de la colonia, pero el trámite se detuvo cuando les informaron que el costo, no menor a 100 mil pesos, debería ser cubierto por los ciudadanos.La seguridad es otro de los problemas de la colonia, hí abundan pandillas y los asaltos y riñas son frecuentes, mientras que la presencia de los policías es casi nula, según denunciaron.Éstos se mantienen alejados de la zona, dijeron los vecinos, con la justificación de que por la cercanía con las vías del tren el área es de jurisdicción federal, o porque deben detener a los asaltantes en flagrancia.La colindancia que la colonia tiene con las vías es un factor que les causa problemas.El representante de los colonos, Juan Rodríguez, aplaudió las obras que se llevan a cabo en la ciudad, pero consideró que también son necesarias en Santa María de Cementos.