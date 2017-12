Divide criterios Ley de Seguridad

Publicidad



“Por el contrario. Se tendrá una mayor certeza jurídica en la actuación del Ejército y por otro lado se tendrá un respeto a la Ley de los Derechos Humanos”, aseguró.



“No va a resolver realmente el problema de fondo, porque esto nada más es algo para legalizar algo que se venía haciendo, pero yo creo que ya estamos todos convencidos en no poner más policías en las calles”, dijo José Arturo Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

Mientras Guanajuato sufre por la creciente violencia, los panistas no consiguen ponerse de acuerdo sobre la manera de combatirla.Anteayer, los diputados panistas de Guanajuato se abstuvieron de votar o se opusieron a la Ley de Seguridad Interior.El ordenamiento fue aprobado por 248 votos a favor, pero nueve diputados panistas de Guanajuato no votaron o estuvieron ausentes.Ricardo Sheffield Padilla, Lorena Alfaro García y Erandi Bermúdez se manifestaron en contra de la nueva ley.Ayer, en cambio, el gobernador Miguel Márquez expresó su apoyo a la decisión y descartó que vayan a incrementarse las violaciones a los derechos humanos.También el alcalde HéctorLópez Santillana expresó su respaldo a la nueva norma.La ley pasa ahora a manos del Senado de la República.El guanajuatense Fernando Torres Graciano, que preside la Comisión de Defensa Nacional, dijo que para él será prioritario que la ley se apruebe antes de que termine el actual periodo de sesiones.La Ley de Seguridad Interior dividió opiniones entre dirigentes empresariales de la ciudad.Jorge Ramírez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la consideró un avance.“Necesitamos que cada quien sepa qué es el papel que le corresponde y que pongamos orden y disciplina. Hoy México sufre las consecuencias de una impartición de justicia y aplicación de la ley laxa, y necesitamos ir corrigiendo eso, yo creo que aprobar esta ley es algo que ayuda a ir en ese camino”, declaró.Quienes se oponen a la ley, resaltan las facilidades que supuestamente brinda para que se violen los derechos humanos.“La ley dice ‘se respetarán los derechos humanos’, pero no tiene mecanismos de defensa de los derechos humanos, entonces sin mecanismos y sólo poner el enunciado, deja muy ambiguo cómo nosotros como ciudadanos vamos a poder hacer valer nuestros derechos... derechos que durante años nos han costado como sociedad, y como país, sangre de muchos, y esfuerzos de otros”, explicó Arturo González Palomino, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores de Guanajuato (AMDA).Como ejemplo mencionó las detenciones arbitrarias y la desintegración de asociaciones o de manifestaciones sociales, bajo la consideración de que amenazan la seguridad interior.