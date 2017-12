Las frias noches para los indigentes

Publicidad



"Una señora me la dio, y es lo que tengo para pasar la noche", contó.



"Ni sabía que existía, ¿queda muy lejos? Me gustaría ir, ojalá alguien viniera por nosotros en la noche, para poder ir a pasar un buen sueño con café y pan caliente", dijeron.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Son dos que a diario duermen a las afueras de la central camionera de León. A ella le dicen, a él, pero nadie sabe a ciencia cierta cúal es su nombre.Los dos comen lo que los turistas les dan, la mayoría de sus alimentos son los lonches que dan en los camiones de lujo.Pero es el frío el que los quema. Según Pablito, camina para "desentumirse" y trata de mitigar el frío con una cobija que le regalaron:Pablito camina de aquí a allá con sus cosas recargadas en el árbol, mientras que la "Morena" solamente quiere comer:"Me gusta el pan y el café", dijo. "Me gusta cuando puede darme el sol porque en las noches tengo mucho frío", platicó.Cuando se le cuestionó acerca del por qué no se iban a un refugio, la morena preguntó "¿qué es eso?".Según estadísticas del DIF, hay poco más de 130 personas en situación de calle que pueden acercarse a los refugios para mitigar el frío.Desde el pasado 11 de noviembre, los albergues estatales del DIF están abiertos para proteger del frío a personas en situación de calle y pese a las bajas temperaturas que se han registrado, no todos los indigentes deciden pasar la noche en un lugar cálido.El personal del DIF municipal abre las puertas de sus recintos a las 7 de la noche y otorga una pequeña cena. Cada persona duerme en un catre o un lugar individual con cobijas que son aseadas a diario y por las mañanas toman pan con café o chocolate caliente.Personal operativo del DIF municipal en la Candelaria, aseguraron que a diario tienen poco más de 10 personas en promedio y que ellos mismos hacen propaganda para que la gente no pasa frío en las calles."Pero no muchos vienen, algunos tienen un mal concepto de los refugios y deberían utilizarlos, porque aquí incluso se les da de comer y duermen seguros, hasta de los delincuentes", explicaron.El refugio más utilizado del DIF es el de la colonia Candaleria.