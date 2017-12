Respaldan nueva ley Gobernador y Alcalde

Publicidad



“Ante la inminente llegada del Cuartel de Brigada de Policía Militar viene a caer como anillo al dedo, para que estos elementos y al amparo de la ley puedan realizar funciones de mayor vigilancia, persecución y prevención en favor de nuestra tranquilidad”, aplaudió el Presidente Municipal.



“Estoy a favor, me parece que era urgente e importante que las Fuerzas Armadas tengan un marco legal que regule y límite su actuación, la ley no solo es para garantizar seguridad y certeza jurídica a los elementos de las Fuerzas Armadas, también será para ponerles límites y una serié de protocolos y cuidados que se tendrán que cumplir para garantizar los derechos humanos”.



“Me parece una norma muy delicada a la que se le debió dedicar tiempo suficiente para afinarla y estudiarla a fondo”, señaló.



“Ante autoridades incapaces de detener la violencia como las de León y el fracaso del Proyecto Escudo, las Fuerzas Armadas podrán intervenir siempre que haya una declaratoria de protección y esta intervención no podrá ser de más de un año”.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el jueves la Ley de Seguridad Interior, que dota a las Fuerzas Armadas de un marco Legal para combatir al crimen organizado, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, manifestó su apoyo a la decisión.“Busca que tenga certidumbre jurídica al momento de estar actuando el Ejército en la calle bajo un esquema. Esta ley permitirá que el Ejército pueda trabajar de manera más coordinada, con mayor presencia, pero sobre todo con certeza jurídica para actuar en carreteras, en las colonias y desempeñando su trabajo”, explicó el Gobernador.También se le preguntó si esta nueva ley será un factor determinante para disminuir los altos índices de delitos de alto impacto, de lo cual expresó dudas.“Nos faltan muchas cosas. Falta aprobar el mando único, o mando mixto, cosa que es muy importante. También faltan reformas al artículo 19 de la Constitución en el tema de los delitos que están impactando en nuestro país como el uso de armas exclusivos del ejército, que se procese en privación de libertad y no sólo pagando una fianza y estén en libertad. También penas más severas en el robo de combustible. Falta precisar detalles para no tener impunidad, porque la puerta giratoria seguirá operando, porque por una entran los detenidos y por la otra salen”.Márquez negó que la nueva Ley tenga algún impacto en la construcción de la sede de la Brigada Militar que operará en Irapuato.El alcalde de León, Héctor López Santillana, también respaldó la aprobación.“Al tener mayores facultades nos permitirá que el Ejercito se focalice en labores de delito de alto impacto como el narcomenudeo, y los policías municipales hacer labor preventiva y combatir el delito patrimonial”, añadió el Presidente Municipal.Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, dijo que priorizará la nueva Ley de Seguridad Interior para que esté aprobada antes del 20 de diciembre, que cierra el periodo de sesiones, y que se publique.Adelantó que el dictamen de los diputados se discutirá en un proceso que prometió será abierto.“En lo personal es un tema de gran prioridad, haremos todo lo posible para acelerar la dictaminación cuidando el procedimiento legislativo, creo que es un tema que ya tiene un año discutiéndose”.Torres Graciano mencionó que sabe que grupos de izquierda tienen la intención de detener la Ley, pero dijo que la discusión se tendrá que dar con argumentos, porque las preocupaciones de que se va a militarizar el País no tienen fundamento.“Me parece que no es así, al contrario, se está regulando la actuación de las fuerzas armadas, actualmente las fuerzas llegan a solicitud de un Gobernador o decisión del Gobierno federal, con esta ley vamos a regular un marco que permita saber, a qué van, por cuanto tiempo estarán actuando, con qué facultades, bajo qué coordinación y sobre todo tendrá que habrá un responsable”.Diputados panistas leoneses manifestaron su rechazo o reservas ante la nueva Ley de Seguridad Interior.Ricardo Sheffield votó en contra porque “el Ejército no esta creado para atender asuntos de seguridad (...), me parece por demás riesgoso y violatorio a los derechos humanos”.Criticó la manera en que fue aprobada, “al típico estilo que ha propiciado el PRI en esta legislatura, calientan el documento guardado en un cajón por meses y de repente se les ocurre que salga de un día para otro y presionan para que salga y como son mayoría hacen lo que les viene en gana”.La diputada Alejandra Gutiérrez se abstuvo de votar pues consideró un desacierto que la aprobación haya cerrado el paso a la propuesta de Mando Mixto que buscaba fortalecer a las policías municipales y estatales.“Es un tema complicado para todo el país, los índices delictivos en todo México van a la alza y se han tomado decisiones erróneas; Seguridad Pública era una secretaría con autonomía y poder de actuar pero deja de ser para ponerla como subalterna de la Secretaria de Gobernación, supuestamente para hacerla más efectiva y ahora vemos los indices delictivos”, apuntó.Como todos los del PRI, la diputada Bárbara Botello votó a favor de la nueva ley.“Siendo una ley importante y con los problemas que tenemos en Guanajuato, Sheffield votó en contra y Alejandra Gutiérrez se abstuvo. ¿Ese el compromiso de los diputados panistas con los graves problemas de seguridad del estado?”, dijo.