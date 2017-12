Va en solitario el Verde a 2018

Publicidad



“Este es un momento en el cual el Partido Verde por primera vez en su historia en Guanajuato va a contender en los comicios locales bajo el proyecto y la plataforma de nuestro proyecto nada más”, anunció.



“Es una decisión que se toma en aras de la identidad del partido, de lo que las coordinaciones municipales nos han expresado a lo largo de este año. El Partido Verde quiere presentar una plataforma con sus principios”, detalló el dirigente estatal.



“Soy un convencido de que ese proyecto es un híbrido muy extraño, una combinación de ideologías y plataformas que no son compatibles”, expresó



“En el Comité Ejecutivo Nacional tomarán la decisión de cuáles serán los estados en que vamos a ir en la coalición o si vamos a entrarle en la contienda de manera directa y solos”, informó.

Por primera vez en Guanajuato, el Partido Verde Ecologista contenderá solo en las próximas elecciones.Tras la sesión de consejeros estatales del partido, que se llevó a cabo la mañana de ayer, el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, Sergio Contreras Guerrero, aseguró que no irán el coalición en busca de cargos de elección popular en 2018.La decisión será notificada a la dirigencia nacional del PVEM, y la convocatoria para elegir candidatos se lanzará en las primeras semanas del año próximo.Además rememoró que este partido es la tercera fuerza política en la entidad, de la que salieron cinco alcaldes, siete síndicos, tres diputados y 41 regidores.Sergio Contreras aseguró además que no teme a una posible alianza del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano para la candidatura a la Presidencia de la República.“No veo como ese híbrido pueda generar una confianza a la ciudadanía”.La definición de coaliciones entre partidos corresponde a los liderazgos nacionales, por lo que el PRI no descarta que puedan lograr una alianza con el Partido Verde.Pese a que el líder estatal del PVEM, Sergio Contreras Guerrero, afirmó que este partido irá solo a los próximos comicios, Jorge Luis Hernández Rivera, representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), aseguró que estas determinaciones corresponden a los liderazgos nacionales.“En el caso del Partido Revolucionario Institucional somos un partido muy responsable en estos temas y esto tiene que ver que tanto el Partido Verde como nosotros somos un partido nacional, luego entonces estas decisiones se toman en nuestros comités directivos estatales lo que toca en lo estatal, y por lo que toca a lo que ha girado nuestro presidente Santiago López el PRI está preparado para ir en coalición o para ir solo, no tenemos ningún problema”, dijo.Señaló que lo importante es estar atento a las definiciones que se den en lo nacional, e insistió en que generalmente las determinaciones en relación a las coaliciones se toman en oficinas centrales, en ambos partidos.