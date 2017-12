Publicidad

El ángel exterminador es una película dirigida por Luis Buñuel y producida en México por Gustavo Alatriste en 1962. Es considerada como una de las mejores películas surrealistas del siglo pasado. Por encargo del Festival de Salzburgo, de la Royal Opera House de Londres, de la Metropolitan Opera de Nueva York y de la Royal Danish Opera de Copenhage, el compositor británico Thomas Adés (nacido en 1971) compuso una ópera homónima inspirada en éste filme, cumpliendo así una anhelada aspiración de juventud. El libreto de la ópera es de Tom Cairns y fue estrenada el 28 de julio de 2016 en Salzburgo.El pasado 18 de noviembre fue transmitida en vivo y en alta definición desde el Met de Nueva York a más de 66 países del mundo. Entrevistado durante esa transmisión, Adés comentó que desde el año 2000 en que vio la película de Buñuel estaba interesado en adaptarla para la ópera. La recepción mundial de esta ópera ha sido muy entusiasta, por ejemplo, el New York Times señala que se trata de una obra: “inventiva y audaz… un evento mayúsculo”.En muchos aspectos esta ópera es única. El nivel de exigencia técnica es extraordinario, por ejemplo la soprano debe cantar una nota La, arriba del Do. ¡Ésta es la nota más alta jamás cantada en los 137 años de historia del Met de Nueva York! Casi suficientemente alta para romper en pedazos una copa de vidrio.Sin embargo, es también una obra de difícil disfrute sobre todo para quien no sabe qué es el surrealismo. Este movimiento cultural surgió del dadaísmo durante la primera guerra mundial y eventualmente influyó en las artes visuales, la literatura, el cine y la música, además de repercutir en el pensamiento político, la filosofía y las teorías sociales en todo el mundo. Estos movimientos son el resultado de un apasionado y vehemente rechazo a la barbarie de la guerra.Algunos destacados personajes asociados a este movimiento son: Salvador Dalí, Luis Buñuel, Joan Miró, Max Ernst, Paul Éluard y Marcel Duchamp entre muchos otros. En 1924 André Bretón publicó el “Manifiesto Surrealista” en donde expresa: “Surrealismo: sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral”.Para entender las expresiones surrealistas (o por lo menos, para no escandalizarse ante ellas) es importante subrayar la intención del artista de sustraerse de “la intervención reguladora de la razón”. Prácticamente toda expresión artística antes del surrealismo le permite al espectador ensayar una interpretación racional de lo que ve, escucha o tiene ante sí. Por ejemplo, una tragedia griega de Sófocles, un soneto de Shakespeare, una pintura de Leonardo o una escultura de Rodin, permite siempre intentar una interpretación racional que explique y legitime lo que estamos observando.Sin embargo, el surrealismo no solamente no permite esto, sino que además intentarlo es caer en un error. Se debe recordar que el surrealismo y su antecesor, el dadaísmo, son movimientos artísticos que rechazan la lógica, la razón, la moral y la estética. En lugar de ello proponen el sinsentido y la irracionalidad. Un ejemplo bastante descriptivo de esta irracionalidad es la siguiente receta para escribir e interpretar un poema dadaísta/surrealista en tres pasos:1.- Recorte de un periódico todas las palabras que guste, métalas en una caja y mézclelas. 2.- Saque una a una cada palabra y acomódelas respetando rigurosamente el orden en que salieron, éste será su poema. 3.- Lea el poema dando a cada palabra todo el énfasis y expresión de sorpresa, tristeza, alegría o indiferencia que guste. El resultado puede ser algo tan irracional como lo siguiente: “gente tienda lo bodega segundo que Pemex electoral firma para”.Este “poema” declamado con profunda emoción y sentimiento (o sin ninguna emoción y sentimiento) por un poeta dadaísta/surrealista ante un grupo de espectadores, también dadaístas/surrealistas, podrá causar la alegría y euforia total del público; aplausos, gritos e incluso lágrimas de emoción. Podrá usted pensar que el “poeta”, el “declamador” y el “público” son una bola de locos y probablemente tenga razón (o probablemente no). Antes de emitir un juicio le invito a reflexionar en la siguiente cita de Salvador Dali: “La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco”.Es en este contexto de irracionalidad surrealista en el que la ópera de Adés se desarrolla. Una breve sinopsis es la siguiente: Un grupo de miembros de la alta sociedad es invitado a una cena en una mansión después de asistir a la ópera. Los sirvientes y cocineros se marchan dejando solos a los invitados y anfitriones. Al terminar, los asistentes se dan cuenta de que por alguna misteriosa y desconocida razón no pueden salir de la habitación aunque aparentemente no hay algo que lo impida.Conforme pasan los días, el alimento y la bebida comienzan a escasear. A partir de ese momento, la cordialidad, los buenos modales y costumbres refinadas se van perdiendo y terminan comportándose como verdaderos salvajes. Todo esto ocurre también en un contexto musical netamente surrealista. Olvídese de la sublime armonía y melodía de por ejemplo; Mozart o Verdi. Musicalmente está usted en el mundo estridente y caótico del siglo veintiuno.No me parece una obra recomendada para una primera experiencia operística. El resultado podría ser catastrófico para la vida musical del espectador (o podría no serlo).