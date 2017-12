Estrenan líder IMEF León

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ayer en la asamblea plenaria de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, tanto el contralor de León, Esteban Ramírez, como el síndico Luis Ernesto Ayala Torres, incluyeron en su discurso que los contralores no son enemigos de las administraciones, son imparciales y no se manejan por órdenes de alguien en específico.El síndico aseguró que le consta la honorabilidad y trabajo serio del contralor leonés, quien muchas veces ha sido criticado por la oposición. “Hay quien percibe que ustedes (los contralores) se inclinan para un lado o para otro, pero yo creo que cuando más demuestren con la responsabilidad buenos resultados a favor de los Municipios, pues seguramente se les va a reconocer”, dijo Ayala en su discurso.Quién sabe si tantas porras al contralor por parte del síndico panista sean buenas o de plano confirmen más la teoría de los regidores de oposición de que Esteban Ramírez es un contralor a modo. De por sí ya lo traen...Los integrantes del Cabildo leonés ya tienen sus maletas listas, los próximos 15 días la agenda de regidores y síndicos está llena pues quieren sacar todos los pendientes a más tardar el 19 de diciembre, para que a partir del 20 se puedan ir de vacaciones para despedir el 2017 y recibir al 2018.Las últimas dos sesiones de Ayuntamiento están programadas para el 7 y el 14 de diciembre, y entre los temas pendientes que quedan por desahogar en el Cabildo están las modificaciones al reglamento de Desarrollo Urbano y algunas compras y movimientos para cerrar con buenas cuentas el 2017.Previo al año electoral, la Administración Municipal que encabeza Héctor López Santillana no se puede dar el lujo de dejar cabos sueltos, y menos en materia financiera, pues sería como dejar dardos para que la oposición los use en contra de la Administración panista el próximo año.En días pasados la secretaria general de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz denunció que había un subejercicio de recursos del presupuesto federal que se asignó al Estado en 2016, se trata de alrededor de mil 575 millones de pesos que los gobiernos estatal y municipales no ejercieron en tiempo y forma.Pues resulta que de ese total alrededor de 89.6 millones de pesos corresponden a León y fueron asignados a dos fondos del Ramo 33: el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) que se destina a obras y acciones que beneficien a la población en rezago social o pobreza extrema, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), que se asigna a acciones de seguridad.Este subejercicio de los recursos provocó que León fuera señalado por la Auditoría Superior de la Federación en el segundo reporte de la revisión de la Cuenta Pública, que se dio a conocer el mes pasado; la Federación advierte que el Municipio no hizo una gestión eficiente y transparente de los recursos y no se cumplió con los objetivos y metas de estos fondos.En el despacho del tesorero Gilberto Enríquez Sánchez dicen que todo está en orden, el dinero ya está asignado, pero la realidad es que no se hizo en tiempo, pues la mayoría de los recursos se están usando apenas este año y juran y perjuran que al menos lo correspondiente al FISM, alrededor de 28.9 millones de pesos, se habrán utilizado antes de que suenen las campanadas que anuncian la llegada del 2018.Lo que no se sabe es qué ocurrirá con el resto del dinero, los 59 millones que se supone estaban destinados para acciones de seguridad correspondientes al pago de nómina, una versión es que los recursos no se pudieron ejercer porque no se ha contratado a los 500 nuevos policías que prometió reclutar esta Administración.En el Municipio aseguran que ya todas las observaciones que les hizo la Auditoría Superior de la Federación fueron aclaradas, habrá que esperar a ver que dice el organismo auditor, por lo que respecta a los recursos que el Gobierno leonés está muy confiado en que todo se ejercerá en tiempo y forma. Ya veremos.Y es que la sospecha de partidos de oposición, como Morena, es que tanto el Gobierno Estatal como el Municipal hicieron un guardadito con toda la intención de aprovechar el dinero el próximo año electoral, también ya veremos.Si no son las hormigas que se comen los cables son las lluvias que no dejan instalar las nuevas lámparas del sistema de alumbrado público. Como ya se esperaba, la Dirección de Obra Pública que encabeza Carlos Cortés anunció ayer que la empresa contratada para instalar las primeras 11 mil 500 lámparas pidió una prórroga de 51 días.Y como lo que sobran en estos casos son justificaciones, dicen que la razón del retraso en la conclusión de esta primera etapa fueron los problemas técnicos que provocó la pasada temporada de lluvias, y por otro lado una ampliación en la meta gracias al recurso que se logró conseguir con el Banco Mundial.Será el sereno, pero lo que no se puede entender es cómo es que otra vez algo falla en la planeación de los tiempos programados en las obras municipales, sobre todo al compararlas con otras como la construcción de la base para la Brigada Militar en Irapuato, que será sede para tres mil 200 policías; la obra inició en mayo, desde un inicio se dijo que estaría lista el 31 de diciembre y con esa proyección se mantiene.No estaría mal que para las obras que aún falta arrancar le pidan consejos a los militares, para que les den la receta de cómo ser más eficientes con el tiempo y el dinero.