Nuestra seguridad interior

Abraham Maslow, psiquiatra y psicólogo estadounidense es famoso por su “teoría de las necesidades básicas”. Para él, en el primer nivel están las necesidades fisiológicas de las personas, en el segundo las de seguridad, después las sociales y en la cúspide de la pirámide, las de realización. De la misma manera, las comunidades, los pueblos, también tienen esas necesidades. Primero comemos y en seguida requerimos sentirnos seguros. Las mediciones nacionales coinciden, tanto las hechas por el INEGI o la Secretaría de Seguridad Pública, como las de organizaciones civiles, en que los mexicanos además de “mal comer”, nos sentimos inseguros.La descomposición del tejido social por las enormes brechas entre ricos y pobres, así como la pérdida de los valores básicos en los maleantes, nos han traído a esta enorme crisis de inseguridad, donde tres de cada cuatro mexicanos se sienten inseguros por estar cerca o haber sufrido de hechos delictivos y de violencia. El narcotráfico, la delincuencia organizada y la proliferación de cárteles se unen con un sistema político corrompido e inundado por esquemas perversos de robo de los recursos públicos, para crear condiciones que afectan por igual a todos los mexicanos, ricos o pobres.La respuesta del Estado mexicano (gobierno y sociedad) ha sido enfrentar al narcotráfico y a la delincuencia organizada, con el uso de la fuerza y a que la sociedad tome medidas de auto protección para alejarse de los sitios y horarios que incrementen la probabilidad de eventos. Pero esto no ha sido suficiente pues aumentan los asesinatos y los robos. Guanajuato, considerada una zona geográfica tranquila, donde se sabe que viven familias de delincuentes y se dan negocios financieros ilícitos, no había sufrido sin embargo de tanta violencia como ahora por la disputa entre cárteles por las plazas.En lo nacional, el Estado mantiene al Ejército y a la Marina en las calles aún con las lagunas jurídicas y la falta de preparación de estas fuerzas para hacer trabajo de inteligencia. Por eso, desde al menos 10 años, se requería emitir por parte del Congreso, una Ley de Seguridad Interior que diera certeza jurídica a su actuar como la principal –y la última-, ejercida por el Estado mexicano para enfrentar al narcotráfico. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó esta ley y es de esperar que el Senado la ratifique.Frente a la aprobación, numerosas organizaciones civiles se oponen a ella, por considerar que representa la “militarización” de las calles. Pero entonces ¿qué alternativas tendríamos si regresamos al ejército a los cuarteles? Sabemos que debemos trabajar para que se reconstruya el tejido social y las mayorías tengan mejores oportunidades; que se comparta la riqueza; que todos tengan educación y no sigan el camino fácil de ser delincuentes; de colaborar socialmente para revivir los valores básicos que tenemos los seres humanos para que los maleantes regresen a la vida productiva y al trabajo honrado. Si. ¿Pero mientras? ¿Puede el estado mexicano tener otra alternativa que recurrir como hoy al Ejército y a la Marina para proteger a la población?Defensores de Derechos Humanos se oponen a la inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior, así como a la aprobación de la Pena de Muerte que ya se ha puesto en marcha en otros países con buenos resultados. Aquí el asunto es: ¿regresar a sus cuarteles al Ejército y a la Marina sería la solución? Las encuestas nacionales hechas específicamente para medir la aceptación de la población a la presencia del Ejército son contundentes: tres de cada cuatro mexicanos aprueban que permanezcan en los estados y ciudades donde el narcotráfico controla las ciudades y les representa seguridad exterior e interior.La seguridad interior, la planteada por Maslow, es la autorrealización por saber que nuestra vida tiene sentido a través de aquello que hacemos y somos. La seguridad interior, la del País, la que requiere la sociedad que vive del trabajo honrado, requiere no solo actualizar las leyes, sino construir una sociedad más fraterna. Es obvio que los delincuentes, -ya sean políticos corruptos o narcotraficantes o lavadores de dinero-, han perdido los elementos básicos que nos distinguen como seres humanos y que requerimos una enorme renovación moral y un sistema económico que dé oportunidades a las mayorías. Es cierto que el incremento de la presencia del ejército en las calles no es la solución, pues la de fondo es una sociedad más justa que reparta mejor la riqueza, pues cada vez más encontramos que ésta se concentra en pocas manos. Es cierto que pocas evidencias tenemos de que esto suceda; los ricos no comparten; la economía funciona con capital extranjero y los delincuentes se lanzan a gozar del dinero fácil, aunque su vida sea efímera viviendo a costa de la muerte de los consumidores. Pero tendremos que regresar a los orígenes, a lo que nos distingue como seres humanos, para lo que surgimos en este universo: lograr que, repartiendo mejor la riqueza, volvamos a tener la tan ansiada seguridad interior, la nuestra y la de la Patria.