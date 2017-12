Llaman a replantear vía exportadora

Publicidad

México requiere hacer un balance mucho más objetivo del TLC y dejar de defenderlo a toda costa, coincidieron especialistas en un foro organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado y otros centros de investigación.Advirtieron que durante los 23 años de vigencia del acuerdo, México apostó por un modelo de desarrollo basado en las exportaciones, que no derivó en crecimiento económico, acentuó la desigualdad y aumentó la brecha salarial entre México y Estados Unidos.“Sinceramente, no nos iba tan bien. Es como si nos quitan al ‘Chicharito’ (Javier Hernández) y vamos a pensar qué horror, ya no vamos a llegar al quinto partido del Mundial. Nunca hemos llegado al quinto partido del Mundial”, señaló Juan Carlos Moreno, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM.“Repensemos la estrategia de cómo nos preparamos para los partidos”, añadió.Durante el foro se expuso que desde que Donald Trump llegó a la Presidencia de Estados Unidos, el Gobierno mexicano se ha dedicado a defender el TLC a como dé lugar, como si fuera un acto de patriotismo, cuando solo ha beneficiado a algunos cuantos.Carlos Heredia, del Centro de Investigación y Docencia Económicas -organizador del foro-, dijo que ante la evidencia de que la brecha salarial se ha ensanchado y de que el Tratado no es ni será la locomotora del crecimiento, los mexicanos parecen masoquistas tratando de mantener el el mismo modelo.“A mí me queda clarísimo que no nos lleva a ningún lado más que al estancamiento permanente esto de decir, ‘opto por el status quo’”, comentó.Víctor Quintana, Secretario de Desarrollo Social de Chihuahua y crítico del TLC desde su negociación en los 90, señaló que si bien la entidad que representa se considera una de las “ganonas”, por el crecimiento del empleo de la industria maquiladora y de la producción agropecuaria, esto no ha traído los beneficios esperados.El senador Alejandro Encinas hizo un llamado a hacer un alto en el camino y reflexionar, empezar a ver de nueva cuenta hacia adentro del país.