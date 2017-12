Meade avanza en 'operación cicatriz'

José Antonio Meade sostiene reunión con José Narro Robles, en la que conversaron sobre temas de la agenda nacional https://t.co/WhnRARVyvq pic.twitter.com/rbV1G3qiYj — Noticiasmx360 (@NoticiasMX360) December 2, 2017

Declina Ivonne Ortega a registrarse como candidata del PRI. Apoyará a José Antonio Meade pic.twitter.com/o6KFLjor9T — Javier Pineda (@JavierPinedaTV) December 2, 2017

Osorio se suma al proyecto de Meade y rechaza indignado que vaya a ser el Camacho de Salinas.

Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que la candidatura de José Antonio Meade no genera enfrentamientos ni conflictos pic.twitter.com/luITj9AFFS — Las Noticias Laguna (@LasNoticiasLag) December 1, 2017

De esta manera anunció José Antonio Meade que solicitaría su registro como precandidato a la Presidencia de la República. pic.twitter.com/6bm9z1fTWl — imagenYuri (@imagenYuri) December 2, 2017

El único aspirante del PRI a la candidatura presidencial,ambién se reunió hoy en un restaurante del Centro Histórico conSecretario de Salud, y a quien se le consideró un firme contendiente para estar en la boleta electoral por ese partido.Meade, ex titular de Hacienda, quien ha obtenido ya el apoyo de la estructura del partido, completó la jornada más amplia de restauración al interior del PRI, pues en un solo día se reunió con el ex gobernador del Estado de México,y obtuvo también el apoyo de la ex secretaria general del partido,En días pasados, tras ser aclamado como único candidato priista, Meade se había reunido con los Secretariosde Gobernación, y, de Turismo; todos ellos habían sido mencionados como contendientes por la candidatura presidencial priista.En la lista de aspirantes priistas también se habían mencionado al Secretario de Educación,, y al ex presidente nacional del partido,por lo que es probable que Meade tenga reuniones con ellos en lo que es visto como una "operación cicatriz" para alcanzar la unidad partidaria rumbo a la elección de 2018.