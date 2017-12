¡No se hagan bolas...!

Publicidad

Yo creo que sí recuerdan esta frase, pues caaada 6 años se escuchaba ANTES del destape por Don Fidel Velázquez, sempiterno líder de CTM.¡era una tradición! El movimiento obrero proponía en ese juego que todos conocimos, HOY las reglas cambian, pero…Si hacemos un poquito de historia actual, verán que algo esta mal. Desinformación, tanteo y distracción pues el panorama se ve complicado.Desde Juárez, el gobernante mexicano le pone e impone el gobierno norteamericano, claro, a cambio de ALGO.La vestida, Fox Y Cárdenas fueron el ejemplo más reciente.Hoy no se midieron: primero, hacer un traje a la medida.Que AUNQUE no tenga pasado priista, que no haya ocupado un cargo de elección popular…¿será LUIS VIDEGARAY?Recordaremos que el gobierno yanqui a través del cerebro (comisión de relaciones del senado) ORDENO que México recibiera al candidato Donald Trump.Solo estaba en palacio Luis Videgaray: recibió y cumplió la orden.Gobierno yanqui paga. Pero hay que distraer al mexicano.Hacerla de emoción, hacer el traje a la medida era tarea del gobierno mexicano…La política es el mas claro juego de ajedrez, humano.Este está aquí, ¿con quien cuento? ¿Qué quiero? ¿Qué quiere EL AMOR?Con Meade o Videgaray se llenan los requisitos y así se desmoronarán las bases absurdas del PANPROMC… ¿captan?Y falta lo peor: ese frente de chile, dulces de mantecn, ¿a quien propondrá? Se desmoronará…¿el pro cubano – venezolano que ya anuncio que no importara gasolina? Imagínense oootra cuba o Venezuela… ¡no!Esta muy interesante el juego y a ver cómo le hace EL SISTEMA para corregir ese entuerto.Videgaray OBEDECIÓ. Videgaray le cae bien a Trump. Videgaray es inteligente y estuvo en el momento adecuado e hizo lo que E.U. quiso. Hay que premiarlo.Falta mucho todavía y es cosa de esperar a que los demás muevan sus fichas…